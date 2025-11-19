menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jogo das Estrelas passa a fazer parte do roteiro turístico do Rio de Janeiro

Edição de 2025 do evento beneficente de Zico acontece no dia 27 de dezembro

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
17:43
Jogo das Estrelas Zico
imagem cameraJogo das Estrelas de Zico (Foto: Divulgação / JDE)
O Jogo das Estrelas, evento beneficente organizado por Zico, passou a integrar oficialmente o calendário de fim de ano do Rio de Janeiro após sanção do Projeto de Lei n.º 85 pelo prefeito Eduardo Paes. A edição de 2025 está marcada para 27 de dezembro, no Maracanã.

O reconhecimento ocorreu depois da 20ª edição, que destinou parte da renda ao Unicef e realizou, pela primeira vez, uma versão internacional no Japão. A partida no exterior homenageou os 80 anos do ataque nuclear a Hiroshima, em 1945. Antes do jogo, Zico visitou o Parque Memorial da Paz acompanhado de convidados como Ronaldinho Gaúcho e Seedorf.

— Estamos muito felizes em continuar o nosso legado depois de termos realizado a 20ª edição. Quem sabe não virão pelo menos mais 20 anos de um evento que se consolida cada vez mais? Chegamos ao Japão esse ano e foi incrível. Esperamos fazer mais uma festa no Maracanã, ainda mais agora, às vésperas de mais uma Copa do Mundo. E, como sempre, teremos grandes novidades — disse Junior Coimbra, organizador do Jogo das Estrelas e filho do Galinho.

O evento costuma apresentar novos nomes a cada edição. Em 2024, estiveram pela primeira vez no jogo Michel Salgado, Patrick Kluivert, Ricardo Quaresma e Kevin Kurányi. A organização ainda não divulgou as atrações confirmadas para 2025.

Zico Jogo das Estrelas
Zico durante a última edição do Jogo das Estrelas (Foto: Divulgação / JDE)

