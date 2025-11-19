Maracanã leiloa 32 camarotes para 2026 em três horas; entenda

O Maracanã promoveu, na última terça-feira, o leilão eletrônico dos camarotes para a temporada 2026. Em cerca de três horas, todos os 32 espaços foram arrematados. Vale lembrar que, apesar do histórico público, a atual concessão do estádio pertence a Flamengo e Fluminense - vínculo firmado junto ao Governo do Estado do Rio.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O processo registrou participação de 112 empresas de diferentes setores. Foram aproximadamente 2.200 lances ao longo da disputa - média de 20 por inscrito. A operação foi conduzida pela Fla-Flu Serviços, com execução da Golden Goal.

Fla e Flu têm proposta milionária por naming rights do Maracanã

O consórcio formado por Flamengo e Fluminense, responsável pela gestão do Maracanã, tem uma proposta para vender os naming rights do estádio por cerca de R$ 55 milhões anuais. A negociação, que pode render o maior contrato do tipo no Brasil, ainda depende de autorização do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

O consórcio ainda busca elevar o valor inicial da proposta. A expectativa inicial girava em torno de R$ 70 milhões por ano. Pelo modelo em discussão, a empresa vencedora teria o direito de estampar sua marca em diferentes pontos do estádio, com duração contratual ainda em debate.

Flu tem prioridade definida em caso de venda do Maracanã

Sob administração de Flamengo e Fluminense por mais 20 anos, o Maracanã pode ser incluído na lista de bens do Rio de Janeiro que poderão ir a leilão para auxiliar no pagamento da dívida com a União. A medida foi anunciada após reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no final do mês passado. O Tricolor tem uma prioridade definida no meio desse caso: a manutenção da concessão.

continua após a publicidade