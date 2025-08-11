Flamengo vê Maracanã ‘superavitário’ e adota cautela em construção de estádio

O Flamengo vê a atual gestão do Maracanã como um sucesso. Durante reunião do Conselho Deliberativo (Code) nesta segunda-feira (11), a diretoria afirmou que o estádio é "superavitário" para o clube. Nesse sentido, a construção de uma nova arena é adotada com cautela e não é uma das prioridades da cúpula rubro-negra.

Falaram aos conselheiros o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o diretor-geral do clube, Paulo Dutra; vice-presidente de administração, Marcos Motta também esteve presente. Conforme apurou o Lance!, foi demonstrado com números em apresentação como o Maracanã é lucrativo ao Fla atualmente.

Durante a explanação, um dos membros da diretoria "cutucou" a antiga gestão, chefiada por Rodolfo Landim, pela condução do estádio Jornalista Mário Filho. Houve, ainda, um rebate às críticas por integrante da administração anterior; marcaram presença os opositores Diogo Lemos, Marcos Bodin e Reinaldo Belotti, todos envolvidos na diretoria anterior. Apesar disso, o clima após a reunião foi amistoso.

Novo estádio do Flamengo

A diretoria do Flamengo abriu pouco espaço para discussão sobre o estádio no terreno do Gasômetro, comprado pela gestão Landim com a promessa de concluir obras até 2029. Apesar disso, ficou entendido que, enquanto Bap estiver no comando, a construção da nova arena não será prioridade do clube.

O presidente rubro-negro afirmou e o estádio não será construído caso prejudique o aspecto financeiro do Fla, que não "cometerá loucuras" para ter a casa própria. Além disso, deixou claro que a adotar o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) não é uma opção.

Contudo, Bap admite que a nova arena poderá coexistir com o Maracanã. Inclusive, o mandatário vê que uma gestão saudável do Mário Filho é essencial para a construção do estádio do Flamengo: caso o Maraca não dê lucro, o projeto de uma nova arena ficaria inviável.

Por fim, a diretoria tem a ideia de colocar redes no setor de visitante do Maracanã. Desta forma, cerca de cinco mil lugares a mais seriam gerados para a torcida do Fla no setor Sul Inferior. Também foi citada a possibilidade de retirar algumas cadeiras do Setor Norte.

Maracanã recebe Flamengo x Mirassol, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Bayer / Lance)

