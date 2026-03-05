Palmeiras vai de ônibus disputar a final e ficará em cidade vizinha; veja a logística

O Palmeiras definiu sua logística para disputar o jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Após vencer o primeiro jogo contra o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (4), na Arena Barueri, o time de Abel Ferreira dará início à preparação para a finalíssima nesta quinta-feira (5) e já sabe que vai viajar de ônibus a Novo Horizonte.

O elenco alviverde tem atividades programadas até o sábado (7), véspera da partida fora de casa. Após o último treinamento, a delegação pegará o ônibus do clube e fará uma viagem de cerca de 5h, com trajeto que tem aproximadamente 400 km, até Catanduva, cidade vizinha de Novo Horizonte, segundo apurou o Lance!.

Ir de avião não valeria a pena em razão do desgaste dos atletas, já que precisaria voar ir até uma cidade vizinha e depois se deslocar de ônibus. Portanto, o Palmeiras optou por se instalar em Catanduva, passar a noite em um hotel da cidade e, no domingo (8), dia da partida, ir até Novo Horizonte, em trajeto que dura cerca de 45 minutos.

A partida de volta está prevista para às 20h30 (de Brasília), e o time de Abel Ferreira tem a vantagem do empate, já que Flaco López marcou o único gol do duelo em Barueri e ajudou o Palmeiras a largar na frente em busca da quarta taça do Estadual sob o comando de Abel Ferreira.

Esta, aliás, foi a primeira vez que o Verdão venceu o jogo de ida da final sob o comando do português. De 2021 para cá, o Palmeiras teve um empate e quatro derrotas no primeiro embate.

Jogos de ida do Palmeiras na final do Paulistão com Abel

2021: PAL 0 x 0 SAO

2022: SAO 3 x 1 PAL

2023: AGS 2 x 1 PAL

2024: SAN 1 x 0 PAL

2025: PAL 0 x 1 COR

Flaco Lopez marca gol do Palmeiras na Partida entre Palmeiras x Novorizontino (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press) <br><br>

