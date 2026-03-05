Botafogo fecha acordo por Ferraresi, do São Paulo

Botafogo e São Paulo fecharam o acordo pela negociação de Nahuel Ferraresi. O Lance! apurou que o zagueiro ainda não assinou o contrato, mas chegou no Rio de Janeiro.

O Tricolor deve receber cerca de R$ 400 mil pelo zagueiro. Enquanto isso, ainda pode receber mais R$ 400 mil em caso do atingimento de metas. Vale destacar que o Botafogo será responsável pelo pagamento integral dos salários do venezuelano durante o período do empréstimo.

Botafogo teve interesse em Ferraresi ano passado

Ferraresi esteve na mira do Botafogo em dezembro, mas as negociações não evoluíram. Uma possibilidade de troca de atletas chegou a ser discutida, mas sem sucesso. Contudo, o Alvinegro voltou a procurar o São Paulo pelo zagueiro no início desta semana.

Nahuel Ferraresi tem passagens pela seleção da Venezuela (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Na época, o Glorioso preferiu investir em outras oportunidades de mercado, mas viu dificuldades em firmar negócios, sobretudo por conta do transferban. Com o fechamento da janela internacional, o clube carioca volta a carga pelo defensor tricolor.

Ferraresi está no São Paulo desde agosto de 2022 e é titular da Seleção da Venezuela. Em 2026, o zagueiro de 27 anos disputou cinco partidas pelo Soberano, com duas entre os 11 iniciais.

