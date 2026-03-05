Trio faz atividade parcial no Cruzeiro, e zagueiro volta a treinar integralmente

Na manhã desta quinta-feira (5), o Cruzeiro realizou treinamento na Toca da Raposa II visando a decisão do Campeonato Mineiro. Nas atividades lideradas pelo técnico Tite, a equipe teve Gerson, Cássio e Chico da Costa participando parcialmente das atividades em campo.

Quem mais empolgou pela evolução foi o goleiro. Ele vinha trabalhando internamente nos últimos dias e voltou a trabalhar em campo. Com isso, cresce a expectativa por uma possível aparição do camisa 1 no clássico de domingo.

Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Já Gerson, que sentiu um incômodo no joelho direito contra o Pouso Alegre, voltou a trabalhar parcialmente com o grupo. Apesar da atenção especial no Cruzeiro, ele não deve ser problema para a decisão do Campeonato mineiro.

Outro jogador que treinou parcialmente das atividade com o grupo foi Chico da Costa. Ele também havia treinado na quarta-feira e se recupera de uma lesão na coxa direita.

Já o zagueiro Jonathan Jesus voltou a treinar de forma integral na Toca da Raposa II. Ele se recuperou de um estiramento ligamentar no joelho direito, sofrido na vitória por 1 a 0 contra o Betim.

Treinamento do Cruzeiro

A equipe comandada por Tite fez uma atividade técnica e tática no Centro de Treinamento na manhã desta quinta-feira. Em meio às evoluções, a equipe terá mais duas atividades antes do clássico contra o Atlético-MG, às 10h (de Brasília), de sexta-feira e às 16h de sábado.

Final do Campeonato Mineiro

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

