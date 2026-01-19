Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O sinal de alerta acendeu no Flamengo. Com apenas um ponto em três partidas, os questionamentos se o time vai conseguir se classificar para as quartas de final do Campeonato Carioca já surgem entre torcedores e jornalistas, assim como repercutem internamente, no clube.

continua após a publicidade

A discussão passa pela decisão de usar o time sub-20 no torneio. Uma eliminação precoce também significaria, oficialmente, que a equipe teria de brigar contra o rebaixamento, participando de um quadrangular para definir quem cai no Carioca. No momento, além do Flamengo, Maricá, Sampaio Corrêa e Portuguesa estariam no chamado 'grupo X'.



Porém, a ideia do clube é seguir o planejamento original. Segundo Rodrigo Paiva, diretor de comunicação do clube, a programação é que o time sub-20 enfrente Vasco e o Fluminense, nas próximas rodadas.



- O planejamento do Flamengo, baseado na ciência, é de que os jogadores seguem fazendo a pré-temporada, com carga e programa de pré-temporada, com intensidade de treinamento de pré-temporada. No planejamento, está a base atuando nos dois jogos que faltam (antes de o elenco profissional começar a jogar), Vasco e Fluminense. Nesse momento não há nenhuma previsão de mudança do planejamento, a menos que haja uma recomendação que isso aconteça, seja fruto de conversa com BAP ou de alguma outra questão.



Os questionamentos se haveria uma mudança na programação do Flamengo começaram logo após a derrota para o Volta Redonda, por 3 a 0. O treinador Bruno Pivetti, que comanda o sub-20 do Flamengo no torneio, disse que a decisão sobre a utilização, ou não, de parte do elenco profissional contra o Vasco está nas mãos da direção.



— O que me foi passado é que o planejamento seria jogo a jogo. Isso está a cargo da diretoria, a gente está aqui para servir ao clube da melhor maneira. O que eles orientarem, vamos seguir para poder ajudar da melhor forma nessa fase de preparação da equipe profissional tendo em vista os desafios da temporada 2026.



A situação do Flamengo parece complicada porque o planejamento, como mencionado anteriormente, prevê o uso do elenco principal somente na estreia pelo Brasileiro, dia 28 de janeiro, contra o São Paulo, no Morumbis. Antecipar a utilização dos jogadores significaria aumentar o risco de lesões e de sacrificar torneios mais importantes.



Outro ponto que complicou a vida do Flamengo no Carioca foi ter que antecipar um jogo. Como vai enfrentar o Corinthians no dia 1º de fevereiro, na decisão da Supercopa Rei, a partida contra a Portuguesa, válida pela quinta rodada, passou a ser a primeira do Flamengo no Estadual.

Desta forma, o jogo que seria, pela programação original, já com atletas profissionais, foi disputado pelo sub-20 e terminou empatado em 1 a 1. Isso significa também que, se mantido o planejamento, o time formado pela base rubro-negra passa a fazer cinco jogos na fase de grupo. Ou seja, restaria apenas uma partida para o time principal fazer, contra o Sampaio Corrêa, dia 7 de fevereiro.

continua após a publicidade

➡️Bruno Pivetti analisa derrota do Flamengo para o Volta Redonda: 'Covardia'

➡️Flamengo terá elenco profissional rejuvenescido e base 'em seca' em 2026



A base vem como? BAP critica e reestrutura a categoria

A estratégia de usar a base no início do Carioca não é nova. O Flamengo já fez isso em outros momentos, inclusive no ano passado. À época, os resultados foram iguais aos de agora: o Rubro-negro fez apenas um ponto nas três primeiras rodadas. Porém, a diferença era o formato, com 11 partidas na fase de grupos. Em resumo, havia cinco jogos a mais para uma equipe se recuperar e conquistar a vaga na semifinal.

continua após a publicidade

Foi o que aconteceu com o Flamengo em 2025. Ainda com a base, a equipe goleou o Bangu na quarta rodada e depois não perdeu mais. Com Filipe Luís e o elenco principal a partir da rodada seguinte, o Rubro-Negro disparou e assumiu a liderança da fase de grupos. Na semifinal, venceu o Vasco duas vezes e foi para a decisão com o Fluminense. Na final, o Flamengo sagrou-se campeão ao vencer o jogo de ida e empatar a segunda partida.

Agora, porém, a situação é muito mais preocupante. A decisão de como prosseguir no Carioca é muito mais delicada por conta dos poucos jogos que restam.

E, apesar dos importantes títulos conquistados pelo sub-20 em 2025, como a Libertadores e o Mundial, BAP já tinha deixado claro que não estava satisfeito com a forma como as categorias de base do Flamengo estavam estruturadas.



No balanço de fim de ano, em 2025, apresentado aos conselheiros do clube, o presidente rubro-negro explicou que o setor passou por mudanças.



- A gente reorganizou a base, vai passar um período de seca. Esse ano não foi um ano brilhante, a gente não espera um ano brilhante em 2026. Mas em 2027, a gente vem voando baixo.



Curiosamente, BAP disse que a referência para as categorias de base do clube passam a ser o Barcelona. É justamente o clube que perdeu a final do Mundial sub-20 de 2025 para o Flamengo.



- O foco tem de ser no talento. A gente tinha prioridade por garotos altos, fortes. Nós estamos como o Barcelona, investindo na parte técnica. Tem coisa que é possível ensinar. O talento é mais difícil.



Em resumo, resta saber se o Flamengo vai apostar suas fichas na base, no Carioca, ou se vai arriscar sacrificar o planejamento do time principal, que visa às principais competições do ano.



➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Sub-20 do Flamengo tem derrapado no Campeonato Carioca (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.