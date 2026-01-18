Bruno Pivetti analisa derrota do Flamengo para o Volta Redonda: 'Covardia'

Comandante do Flamengo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, Bruno Pivette analisou a derrota para o Volta Redonda neste sábado (17). O treinador afirmou que o resultado e o desempenho da equipe foram condicionados pela expulsão de Carbone logo aos dez minutos.

— A partida de hoje foi condicionada por termos perdido um jogador com 10 minutos de jogo. A partir daí, a gente vem numa sequência forte, o adversário estava fazendo o seu segundo jogo e nós o terceiro, com uma diferença de dois dias entre um jogo e outro. Então, o que já era tarefa difícil por ser uma equipe com uma idade muito baixa, nossa média de idade de 18 anos, ficou uma tarefa ainda mais difícil com a expulsão — declarou Pivetti.

— Nós fizemos o possível para poder conter os ataques do Volta Redonda, uma equipe que estava disputando a Série B, desceu para a Série C, a gente sabia que enfrentariam um adversário pesado em termos profissionais. Uma equipe com uma média de idade superior e acredito que o jogo foi condicionado pela expulsão, dentro disso a gente tentou fazer o melhor para poder sair daqui com o resultado, infelizmente não foi possível. Acredito que realmente seria outro jogo se nós tivéssemos confrontado o adversário 11 contra 11 — completou.

Sobre a estreia da equipe principal, Bruno Pivetti disse que o planejamento está sendo feito jogo a jogo e não sabe se ainda comandará o time diante do Vasco, na próxima quarta-feira (21).

— O que me foi passado é que o planejamento seria jogo a jogo, então nós focamos os nossos esforços no preparo desse jogo contra o Volta Redonda. Infelizmente o jogo foi condicionado pela expulsão precoce, e eu não tenho outras informações. Isso está a cargo da diretoria, a gente está aqui para servir o clube da melhor maneira. O que eles orientarem, vamos seguir para poder ajudar da melhor forma nessa fase de preparação da equipe profissional tendo em vista os desafios da temporada 2026.

Pivetti relacionou a expulsão de Carbone à inexperiência do jogador. Além disso, acredita que a arbitragem foi rígida ao aplicar o primeiro cartão amarelo ao defensor.

— Ele ficou muito triste, pediu desculpa. A gente tenta informar e orientar da melhor maneira possível. É claro que não foi uma coisa premeditada, aconteceu. São jogadores jovens que entram com um ímpeto muito forte na partida, de querer mostrar o seu valor, principalmente num clube do tamanho do Flamengo. Infelizmente ele exagerou, acredito que a primeira falta, com dois minutos de jogo, não seria para cartão amarelo, valeria ali uma conversa. Talvez a segunda falta, eu concordo que foi para cartão amarelo. Mas enfim, isso faz parte da inexperiência, da imaturidade, e os jogadores vão aprendendo com o erro para poder corrigir da melhor forma e reorientar a rota de carreira deles — avaliou o técnico.

Questionado se a ansiedade por mostrar serviço no profissional estaria atrapalhando no desempenho dos atletas, Pivetti afirmou que enxerga que isso aconteceu diante do Bangu, não contra o Volta Redonda. Apesar disso, voltou a defender a qualidade dos jovens.

— Eu vi essa questão mais no segundo tempo contra o Bangu, que o jogo foi muito picotado e os jogadores realmente ficaram ansiosos para tentar empatar o jogo de qualquer maneira. A gente fugiu um pouquinho daquilo que é o nosso modelo, começamos a alçar muitas bolas na área. Hoje é difícil até ter uma análise, porque o jogo foi condicionado pela expulsão. Com o jogador a menos, com os jogadores mais jovens, fica complicado, mas realmente eles têm uma ansiedade muito grande de fazer o seu melhor, de querer mostrar para a torcida rubro-negra que tem condições — declarou o treinador do Flamengo.

— É uma equipe que, dentro da sua faixa etária, foi vencedora ano passado. Não à toa, foi campeã da Libertadores com mérito, foi campeã mundial em cima do Barcelona. São jogadores com valor, que de repente por diversos condicionamentos os resultados não vieram nesses três jogos. Com certeza todos eles tem um futuro pela frente, é claro que precisam fazer ajustes ainda, mas acredito que são jogadores de muito potencial — completou.

Por fim, Bruno Pivette afirmou acreditar que os resultados no Carioca não interferem na carreira dos jovens ao longo prazo.

— Acredito que não tenha um impacto na carreira deles, porque são jogadores sub-20 jogando contra profissionais. Diferentemente, por exemplo, do jogo contra o Mirassol, que tivemos alguns reforços, traz mais peso para a equipe. São jogadores sub-20 que estão fazendo o possível para representar o clube da melhor forma, para oferecer ao profissional as melhores condições de preparo — disse.

— Dentro das nossas possibilidades, a gente vem tentando. O jogo de hoje acabou sendo uma covardia pela expulsão precoce, fica até difícil a gente tecer qualquer análise. São jogadores que vão evoluir, têm muito potencial. A maior parte são jogadores sub-20, nascidos em 2007, segundo ano de juniores. São jogadores que precisam do amadurecimento, de um maior preparo para poder ter longevidade no futebol e ter uma carreira feliz — concluiu.

Time do Flamengo que enfrentou o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

