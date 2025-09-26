Fluminense x Botafogo tem arbitragem definida para jogo do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa/SC) para apitar o clássico entre Fluminense e Botafogo, neste domingo (28), válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Completam a equipe de arbitragem os auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC). O VAR do "Clássico Vovô" será Daniel Nobre Bins.

Ramon Abatti Abel apitará Fluminense x Botafogo (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Ramon Abatti Abel apitou dois jogos do Fluminense na temporada. Ele trabalhou na partida contra o Palmeiras, pela 16ª rodada do Brasileirão, e nas oitava de final da Copa do Brasil contra o Internacional. O catarinense trabalhou em três partidas do Alvinegro, sendo duas pelo Brasileirão (contra Palmeiras e Atlético-MG, nas rodadas 1 e 5) e a Supercopa Rei, contra o Flamengo.

Fluminense x Botafogo vale muito

As equipes têm o mesmo objetivo para os últimos meses da temporada, que é a classificação para a próxima Libertadores. O Fluminense, na oitava colocação, com 31 pontos chega com problemas nos bastidores em meio à troca no comando, com saída de Renato Gaúcho e chegada de Luis Zubeldía, e após eliminação em casa na Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Botafogo, do técnico Davide Ancelotti, com 40 somados e na quinta colocação, chega após empate fora de casa com o Grêmio, cedido nos últimos minutos, e repleto de desfalques. O Alvinegro vive fase complicada o elenco, perdendo seus destaques por lesão e suspensão.

Fluminense x Botafogo carrega outra particularidade: o Glorioso vem de oito vitórias consecutivas sobre o rival em um recorte de nove jogos de invencibilidade. A última vitória do Tricolor aconteceu em junho de 2022, por 1 a 0, com gol de Manoel.