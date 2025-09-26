O Fluminense oficializou nesta quinta-feira (25) a contratação do técnico Luis Zubeldía, que substitui Renato Gaúcho após a eliminação do clube na Copa Sul-Americana para o Lanús. O argentino, livre no mercado desde sua saída do São Paulo em junho, assinou contrato até o fim de 2026 e será o primeiro treinador estrangeiro do Tricolor em quase 30 anos – o último havia sido Hugo de León, em 1997.

Além dele, chegam ao Rio de Janeiro os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas. A expectativa é de que Zubeldía já comande o treino desta sexta-feira (26), em sua apresentação no CT Carlos Castilho, e possa estrear no clássico diante do Botafogo.

O Fluminense aposta em um treinador com experiência consistente no futebol sul-americano. No São Paulo, seu último trabalho, foram 74 jogos, com 35 vitórias, 22 empates e 17 derrotas, alcançando 57,2% de aproveitamento, com 97 gols marcados e 66 sofridos.

Antes disso, viveu um dos pontos altos da carreira na LDU, onde dirigiu a equipe em 143 partidas e registrou 63,6% de aproveitamento – 77 vitórias, 42 empates e 24 derrotas, com saldo positivo de quase 100 gols (217 a favor e 118 contra). No time equatoriano o argentino conquistou seu título mais importante da carreira, a Sul-Americana de 2023. A conquista, inclusive, colocou a LDU na decisão da Recopa, contra o Fluminense.

Já no Lanús, clube onde começou a ter mais destaque como técnico, foram 117 jogos, com 49 vitórias, 28 empates e 40 derrotas (49,8% de aproveitamento).

Zubeldía chega para recolocar o Fluminense nos trilhos após uma sequência de turbulências. O Tricolor está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, mas vive um Brasileirão de indefinição, sem clareza se brigará pela Libertadores ou para se afastar da parte de baixo da tabela.

A diretoria, que inicialmente não tinha pressa na escolha do sucessor de Renato, aposta na experiência internacional do argentino e em sua capacidade de construir times competitivos para recuperar a confiança da torcida e estabelecer um novo rumo até o fim da temporada.