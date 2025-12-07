Fluminense vence o Bahia com gol de placa de Ganso e vai à fase de grupos da Libertadores
Camisa 10 entrou no segundo tempo
O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 neste domingo (7), pela última rodada do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por Ganso e Thiago Silva já no segundo tempo de partida.
Com o resultado, o Fluminense mantém a quinta colocação no Brasileirão, com 64 pontos. O Bahia termina o campeonato com 60 pontos, na sétima colocação.
Como foi Fluminense x Bahia?
O primeiro tempo foi de pouca emoção. Quem mais chamou atenção no Maracanã foi a torcida do Fluminense. Em grande número, os torcedores tricolores pareciam agradecer o time pelo bom momento. Na bola, os dois times erravam muito e não conseguiam ser perigosos no ataque.
O segundo tempo caminhava da mesma forma, mas dessa vez com a impaciência da torcida do Fluminense. A arquibancada cobrava pressa dos jogadores na circulação de bola e até vaiou Everaldo, quando o atacante foi substituído. Mas foi a partir desse momento de trocas que o jogo mudou. Entraram Soteldo, Hércules e John Kennedy. Minutos depois, Ganso entrou no Lugar de Acosta. No lance seguinte, o camisa 10 recebeu um presente de Tiago, do Bahia, e encobriu o goleiro Ronaldo, aos 30 mintos. Golaço. Oito minutos depois, Soteldo fez boa jogada individual pela esquerda e botou a bola na cabeça de Thiago Silva, que fechou o placar. O jogo terminou com o estádio cantando "quinta-feira é guerra", por conta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco.
O que vem por aí?
Enquanto o Bahia fez seu último jogo da temporada, o Fluminense agora volta a atenção completamente para as semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Vasco na quinta-feira (11), no Maracanã, com mando do Cruz-Maltino, às 20h (de Brasília). O jogo de volta é no domingo dia 14, às 20h30.
Ficha do jogo✅
FLUMINENSE 2 X 0 BAHIA
Brasileirão – 38ª rodada
📆 Data e hora: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
🥅 Gols: Ganso (30'/ 2T) e Thiago Silva (38'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Pulga, Acevedo e Nestor (BAH), Samuel Xavier e Nonato (FLU)
🏟️ Público: 52.268
💰 Renda: R$ 1.927.662
⚽ Escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Nonato (Hércules), Martinelli (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Kevin Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo (John Kennedy).
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Arias, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Tiago Souza), Willian José (Cauly) e Erick Pulga (Pablo).
