Fluminense define escalação para enfrentar o Bahia com surpresa

O Fluminense está definido para enfrentar o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. Em um jogo que vale vaga direta na fase de grupos da Libertadores, Luis Zubeldía repete a espinha dorsal utilizada nas últimas semanas e conta com retornos importantes para fechar a competição diante de mais de 50 mil torcedores já garantidos nas arquibancadas. A única surpresa é a manutenção de Nonato no time titular.

A equipe titular tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Kevin Serna e Everaldo.

No banco, ficam à disposição: Marcelo Pitaluga, Ignácio, Facundo Bernal, Y. Soteldo, PH Ganso, Keno, Lavega, Guga, Riquelme, Thiago Santos, Hércules e John Kennedy.

A arbitragem será de Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Leandro Matos Feitosa (SP). Roger Goulart (RS) será o quarto árbitro, enquanto Emerson de Almeida Ferreira (MG) comanda o VAR.

O Fluminense chega ao jogo carregando uma longa lista de jogadores pendurados: Germán Cano, Guga, Hércules, John Kennedy, Keno, Lima, Marcelo Pitaluga, Riquelme, Samuel Xavier, Soteldo, Thiago Silva e o auxiliar técnico Lucas Vivas, todos com um cartão amarelo. Já Acosta, Everaldo, Fábio, Facundo Bernal, Freytes, Ignácio, Lima, PH Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos, o técnico Luis Zubeldía e os auxiliares Maxi Cuberas e Carlos Gruezo têm dois amarelos.

Fluminense já olha para a Copa do Brasil

Com Maracanã lotado e clima de decisão, o Fluminense tenta confirmar a quinta colocação e entrar diretamente na fase de grupos da Libertadores. Depois deste compromisso, o Tricolor vira a chave para a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco: a ida será na próxima quinta-feira (11), às 20h, e a volta no domingo (14), às 20h30, ambas no Maracanã.