Fluminense se junta a Flamengo e Palmeiras no topo da década

A vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), pelo Campeonato Carioca, levou o Fluminense a uma marca relevante no cenário nacional. Com o resultado, o Tricolor chegou a 186 vitórias desde 2021 e se tornou o terceiro clube brasileiro com mais triunfos na década, ultrapassando o Atlético-MG no ranking geral.

No recorte que considera todos os clubes da Série A no período, apenas Flamengo (233 vitórias) e Palmeiras (222) aparecem à frente do Fluminense. O número consolida o clube carioca entre os times mais regulares do país nos últimos anos, mesmo em um cenário de forte concentração de investimentos.

O dado ganha peso quando observado o contexto da década. Flamengo e Palmeiras operam com orçamentos superiores e elencos mais caros, enquanto o Fluminense manteve competitividade com menor capacidade de reposição, mas com alto aproveitamento em diferentes competições.

O período inclui conquistas. Desde 2021, o Fluminense venceu dois Campeonatos Cariocas, os dois em cima do próprio Flamengo, e duas Taças Guanabara (2022 e 2023), além da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024. O clube também teve protagonismo internacional recente, com a campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, quando foi o único time não europeu a chegar às semifinais, e o vice-campeonato mundial em 2023.

Mesmo com temporadas de oscilação, como na luta contra a queda em 2024, o Tricolor conseguiu manter um volume constante de vitórias ao longo dos anos, sustentado por campanhas regulares no cenário nacional e presença frequente em torneios continentais. A arrancada recente sob o comando de Luis Zubeldía contribuiu diretamente para o crescimento do número e para a ultrapassagem do Atlético-MG no ranking.

Top 10 times brasileiros com mais vitórias na década

233 - Flamengo

222 - Palmeiras

186 - Fluminense

185 - Atlético-MG

170 - Fortaleza

160 - São Paulo

160 - Corinthians

151 - Internacional

156 - Athletico

146 - Bahia