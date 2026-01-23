Campeonato Carioca: Ferj define arbitragem para Fluminense x Flamengo

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) definiu a arbitragem para o clássico entre Fluminense e Flamengo. Para o confronto deste domingo (25), às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Carioca, o árbitro será Alex Gomes Stefano.

Árbitro de 37 anos, Alex Gomes Stefano contará com os assistentes Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira. O comando do VAR ficará sob a responsabilidade de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

Alex Gomes Stefano apitará jogo entre Fluminense e Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Esse será o primeiro clássico do Fluminense na temporada. Em três rodadas, o Tricolor das Laranjeiras venceu duas partidas (Madureira e Nova Iguaçu) e perdeu uma (Boavista). Assim, é o segundo colocado do Grupo A, com seis pontos.

O Flamengo, por sua vez, disputará o seu segundo clássico nessa temporada. Na última rodada, o time de Filipe Luís, que contou com o elenco principal, venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Carrascal. Anteriormente, com os jogadores sub-20, o Rubro-Negro sofreu duas derrotas (Bangu e Volta Redonda) e um empate (Portuguesa). A equipe da Gávea ocupa a quinta posição do Grupo B, com quatro pontos.

Valores dos ingressos para Fluminense x Flamengo

O ingresso para o Setor Sul, destinado aos tricolores, está sendo comercializado por R$ 100 (inteira) para o público geral. O mesmo valor vale para o Setor Norte, destinado aos rubro-negros. Assim como foi o Clássico dos Milhões, a expectativa é de que o FlaxFlu conte com um grande público.

Veja outros valores

Setor Leste Inferior (misto):

Inteira: R$ 140

Setor Leste Superior (misto):

Inteira: R$ 120

Setor Oeste (misto)

Inteira: R$ 180

Maracanã Mais (misto)

Inteira: R$ 700.