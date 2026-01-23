Capitão do Fluminense manda recado a jogadores vaiados pela torcida

Capitão do Fluminense na partida contra o Nova Iguaçu, Samuel Xavier saiu em defesa dos companheiros que foram alvo de vaias durante a vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Após a partida, o lateral destacou a importância da união do elenco em momentos de cobrança e defendeu Everaldo, Freytes e Canobbio.

— Houveram cobranças individuais, mas todo mundo ali tem se entregado e dado o máximo. O Everaldo vinha sendo muito cobrado, e fiquei muito feliz por ele ter feito o gol. A torcida quer ver o camisa 9 marcando, e essa cobrança existe. Tomara que ele consiga dar sequência. O Canobbio também acabou sendo cobrado, e isso carrega um pouco do que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil. O Freytes também. Mas eu acho que nossa equipe é experiente para passar por isso. O papel da gente, como líderes, é passar confiança, mostrar que estamos juntos. Mesmo em momentos difíceis, de erro individual, que acontece com qualquer jogador.

Durante o jogo, jogadores como Freytes, Everaldo e Canobbio foram alvo de protestos da arquibancada, especialmente após erros individuais. Samuel Xavier ressaltou que situações assim fazem parte da carreira de qualquer atleta e pediu apoio interno ao grupo.

— A faixa de capitão a gente exerce dentro de campo, mas nós temos vários líderes no elenco. Você citou o Ganso, o Fábio, o próprio Martinelli. É um grupo com lideranças. Eu posso falar isso porque já passei por isso aqui. Estou no clube há cinco temporadas, vivi momentos ruins, e isso é normal na carreira do atleta. A gente espera que todos esses jogadores consigam dar a volta por cima. Confiamos muito neles. Espero que tenham um ano muito positivo, que deem a volta por cima como eu consegui, que conquistem grandes vitórias e grandes títulos aqui. A gente torce para que o pessoal do ataque seja artilheiro e tenha um grande ano.

Com o resultado, o Fluminense vai a seis pontos e ocupa a segunda posição no Grupo A, atrás do Volta Redonda no saldo de gols. Já o Nova Iguaçu fica na quarta posição do Grupo B, com quatro somados. O próximo jogo do Tricolor é contra o Flamengo, no domingo (25).

Fluminense precisou virar

O Tricolor saiu perdendo e conseguiu a virada com gol do jogador mais criticado pela torcida durante a partida. O Nova Iguaçu não foi superior ao Flu em nenhum momento e, mesmo assim, saiu com dois gols no marcador. Do lado tricolor, Canobbio ainda perdeu um pênalti. Um verdadeiro jogo "maluco".