Entenda como funciona a hierarquia dos batedores de pênaltis no Fluminense

A vitória do Fluminense contra o Nova Iguaçu colocou em pauta mais uma vez o assunto "pênalti". Canobbio desperdiçou uma cobrança no confronto. O uruguaio também perdeu uma penalidade na semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco. Batedor principal do Tricolor em diversos momentos desde sua chegada em 2019, Ganso viu a batida ser defendida de dentro do campo.

Desde a saída de Arias, o posto de batedor de pênaltis no Fluminense está em aberto. No elenco atual, os dois jogares com mais cobranças pelo Tricolor são Cano e Ganso. O segundo, foi um dos batedores oficiais do time por anos até perder o posto para Arias. Com a saída do colombiano, a responsabilidade parece não ter voltado para o camisa 10.

— Todos os jogadores treinam. Todos trabalham. Depois, nós (comissão técnica) tomamos as decisões e, muitas vezes, também chegamos a consensos com os atletas que entendemos ter capacidade para tomar esse tipo de decisão. Erros acontecem em todo lugar, assim como acertos. O Canobbio já havia cobrado antes e convertido em situações também complexas — respondeu Maxi Cuberas após ser questionado pelo tema para a reportagem do Lance!.

A escolha, portanto, é feita pela comissão técnica. Mas a hierarquia também passa pelas lideranças do grupo. Após a eliminação da Copa do Brasil, Ganso, liderança do grupo, deu sua opinião sobre as penalidades.

— Pênalti a gente fala que é loteria, mas tem que ter um pouquinho de frieza na hora de bater.

Capitão da partida entre Fluminense e Nova Iguaçu, Samuel Xavier comentou a situação de Canobbio, que desperdiçou sua segunda cobrança seguida.

— Acho que ainda que o Canobbio ainda carrega um pouco do peso do que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil. Mas acredito que nosso grupo é experiente para passar por isso. A gente tem procurado passar confiança aos companheiros, reforçar que estamos juntos, mesmo em momentos difíceis, de erro individual, que fazem parte do jogo.