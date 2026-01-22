Fluminense vence o Nova Iguaçu de virada em jogo 'maluco' pelo Carioca

Em duelo equilibrado e de "lá e cá", na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Luso Brasileiro, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 3 a 2 em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Os gols do jogo foram marcados por Léo David e Jorge Pedra, para o Laranjão, e Kevin Serna (duas vezes) e Everaldo para o Tricolor.

Com o resultado, o Fluminense vai a seis pontos e ocupa a segunda posição no Grupo A, atrás do Volta Redonda no saldo de gols. Já o Nova Iguaçu fica na quarta posição do Grupo B, com quatro somados. O próximo jogo do Tricolor é contra o Flamengo, no domingo (25).

Fluminense precisou virar

O Tricolor saiu perdendo e conseguiu a virada com gol do jogador mais criticado pela torcida durante a partida. O Nova Iguaçu não foi superior ao Flu em nenhum momento e, mesmo assim, saiu com dois gols no marcador. Do lado tricolor, Canobbio ainda perdeu um pênalti. Um verdadeiro jogo "maluco".

O primeiro tempo de jogo teve domínio amplo do Fluminense, que parou em problemas individuais. Erros na frente e atrás resultaram no placar de 1 a 0 para o Nova Iguaçu. O gol de Léo David saiu em uma falha de Freytes. A jogada foi o gatilho para o zagueiro ser alvo de vaias. No ataque, os protestos, que começaram antes mesmo da bola rolar, eram para Everaldo, que ainda perdeu uma chance clara de marcar.

Na segunda etapa, o Fluminense precisou de pouco tempo para virar o jogo. Serna e Everaldo colocaram o Tricolor na frente. Depois disso, o Flu sentou no placar. Mas teve que acordar novamente após um gol 'fantasma' do Nova Iguaçu, numa jogada de escanteio, marcado por Jorge Pedra. O empate durou pouco tempo no placar. Serna colocou novamente o Tricolor na frente, aproveitando rebote após cobrança de falta de Ganso.

Serna marcou duas vezes na vitória do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)

✅ FICHA TÉCNICA

Nova Iguaçu 2 x 3 Fluminense

Campeonato Carioca – 3ª rodada

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador

🟨 Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares

🖥️ VAR: Philip George Bennett

Gols: Léo David 26'/1ºT e Jorge Pedra 26'/2ºT (NIG); Serna 8'/2ºT e 33'/2ºT, e Everaldo 12'/2ºT (FLU)

Cartões amarelos: Rickelme (NIG) e Lucho Acosta (FLU)

Cartão vermelho: Sidney (NIG)

⚽ Escalações

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Mota; Yan Silva, Sidney, Davi e Wender; Jorge Pedra (Pedro Thomaz), Léo Rafael (Iago Lacerda), Rickelme (Zé Gabriel) e Lucas Cruz; Xandinho (Alexandre) e Léo David (Luan).

FLUMINENSE (Técnico: Maxi Cuberas)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta (Nonato) e Ganso (Lima); Matheus Reis (Serna), Canobbio e Everaldo (John Kennedy).