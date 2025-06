Fluminense negocia saída de Lelê; Ceará terá compensação financeira

O Fluminense solicitou o retorno do atacante Lelê, que estava emprestado ao Ceará desde março. O pedido aconteceu porque o jogador será negociado com outro clube, conforme diz a nota divulgada pelo Alvinegro nesta segunda-feira (9).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lelê foi contratado pelo Fluminense em 2023, após passagem no Volta Redonda. Foram 53 jogos defendendo o clube das Laranjeiras, com oito gols e cinco assistências ao todo.

O atacante de 27 anos participou da conquista da Copa Libertadores de 2023, atuando em oito partidas na campanha. Ademais, Lelê integrou o elenco que venceu a Recopa Sul-Americana de 2024, quando o Tricolor superou a LDU-EQU na decisão.

continua após a publicidade

➡️ Renato Gaúcho exalta possível reforço do Fluminense: ‘Será bem-vindo’

Lelê, que estava emprestado pelo Fluminense, com a camisa do Ceará. O Vovô confirmou a sua saída nesta segunda-feira (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Compensação financeira para o Ceará

Em nota, o Ceará confirmou que receberá o valor de R$ 1.950.000,00 como uma compensação financeira pela rescisão do vínculo. Inicialmente, o contrato do atacante com a equipe era válido até o fim desta temporada.

➡️ Ceará vira contra Sampaio Corrêa e avança na Copa do Nordeste

Lelê disputou nove jogos com a camisa do Ceará, sem gols ou assistências. No comunicado, a equipe agradeceu pela passagem do jogador e desejou sucesso no restante de sua carreira. Confira abaixo a nota na íntegra:

continua após a publicidade

"O Ceará SC comunica rescisão de contrato com o atacante Lelê mediante pedido do clube cedente (Fluminense FC), para negociação do atleta com outro clube.

O Alvinegro ainda informa que receberá uma compensação financeira por isso no valor de R$ 1.950.000,00. O Ceará agradece pelo período em que esteve em Porangabuçu e deseja sucesso ao Lelê no restante da sua carreira."