Renato Gaúcho elogiou o atacante Yeferson Soteldo, do Santos, possível reforço do Fluminense. Em preparação para a disputa do Mundial de Clubes, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, o técnico do Tricolor comentou as negociações com o Peixe e relembrou o trabalho com o venezuelano no Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense faz primeiro treino nos EUA e tem retorno de lesionados

— Eu falei que, se ele tivesse 1,80 m, ninguém segurava ele. Tive o prazer de trabalhar com ele no Grêmio. Sempre foi um grande profissional e passei isso para o nosso presidente, o Mário (Bittencourt). Em termos de contratações, financeiros, é com o presidente, com o presidente do Santos e com o jogador — disse Renato, em entrevista ao portal "Ge".

— Se ele puder vir, vai somar ao nosso grupo. Como treinador, vai ser importante ter opções. É um jogador que gosto bastante das características. Nós só temos o Keno com essa característica de um para um. Ele tem 27 anos e, se vier, será muito bem-vindo — completou o técnico do Flu.

continua após a publicidade

Fluminense e Santos negociam Soteldo

O Fluminense tem conversas avançadas para contratar Soteldo, mas esbarra nas condições impostas pelo Santos. Apesar de ter chegado no valor pedido pelo Peixe, o Tricolor negocia o parcelamento da transação, mas o Alvinegro Praiano exige o pagamento à vista. Além disso, o clube paulista é dono de apenas 50% dos direitos do venezuelano e reluta em vender o jogador sem um substituto à altura.

O Flu pode ter até quatro reforços para o Mundial de Clubes da Fifa, a depender da lista de inscritos do clube para a competição. O Tricolor inscreveu apenas 31 jogadores de 35 permitidos pelas regras do torneio, deixando quatro vagas em aberto para possíveis chegadas de jogadores.

continua após a publicidade

O prazo de inscrição de jogadores para a competição se encerra na próxima terça-feira (10). Assim, o Fluminense corre para concretizar contratações e registrar os atletas na Copa do Mundo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense