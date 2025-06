Fluminense faz primeiro treino nos EUA e tem retorno de lesionados

O Fluminense treinou pela primeira vez nos Estados Unidos na tarde de sábado (7), na preparação para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe conheceu as instalações da Universidade de South Carolina, na Colúmbia, Carolina do Sul, e fez atividades no campo do Estádio Eugene Stone III. As informações são do portal "Ge".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O treinamento do Tricolor durou cerca de uma hora e trinta minutos, com trabalhos físicos e em campo reduzido. A principal novidade foi a participação de Germán Cano, que treinou normalmente e deve estar disponível para encarar o Borussia Dortmund no próximo dia 17, na estreia do Flu na Copa do Mundo. O argentino está em estágio final de recuperação de lesão ligamentar no joelho direito esquerdo.

Além do centroavante, Keno e Bernal também foram presenças de destaque no treino. O atacante não entrou em campo nos últimos cinco jogos do Fluminense por conta de desgaste físico, enquanto o volante estava afastado dos gramados desde o dia 11 de maio por conta de lesão no músculo adutor na coxa esquerda. Por fim, Canobbio, recuperado de fratura na face, segue treinando com uma proteção no rosto.

continua após a publicidade

O Tricolor tem outra atividade marcada para este domingo (8), também na base na Carolina do Sul. Na próxima quarta-feira (11), a equipe enfrenta o Charleston Battery em jogo treino.

Elenco do Fluminense para o Mundial

O Fluminense pode ter até quatro reforços para o Mundial de Clubes da Fifa, a depender da lista de inscritos do clube para a competição. O Tricolor inscreveu apenas 31 jogadores de 35 permitidos pelas regras do torneio, deixando quatro vagas em aberto para possíveis chegadas de jogadores.

continua após a publicidade

O prazo de inscrição de jogadores para a competição se encerra na próxima terça-feira (10). Assim, o Tricolor corre para concretizar contratações e registrar os atletas na Copa do Mundo. Confira abaixo a lista de inscritos.

Goleiros:

Fábio

Vitor Eudes

Gustavo Ramalho

Marcelo Pitaluga

Laterais:

Samuel Xavier

Guga

Fuentes

Renê

Zagueiros:

Thiago Silva

Thiago Santos

Freytes

Ignacio

Manoel

Meio-campistas:

Martinelli

Hércules

Nonato

Bernal

Wallace Davi

Ganso

Isaque

Lezcano

Lima

Atacantes:

Paulo Baya

Arias

Keno

Lavega

Serna

Canobbio

Cano

Everaldo

Riquelme

➡️ Fluminense percorrerá quase 13 mil quilômetros no Mundial de Clubes; veja a programação