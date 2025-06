Fluminense chega aos EUA para disputa do Mundial de Clubes

O Fluminense desembarcou nos Estados Unidos neste sábado (7) para a disputa do Mundial de Clubes. A delegação tricolor chegou à cidade de Colúmbia, na Carolina do Sul, onde o clube ficará baseado durante a competição.

O grupo deixou o Rio de Janeiro por volta de 22h (de Brasília) na sexta-feira (6), de voo fretado, partindo do Aeroporto Internacional do Galeão. A chegada nos EUA aconteceu nesta manhã, às 7h43 (horário local, 8h43 de Brasília).

Na chegada do Fluminense no hotel da delegação, Nonato conversou com a imprensa. Questionado sobre possíveis reforços, o volante preferiu não comentar o assunto e disse que o importante é ter o elenco com força máxima, destacando o retorno de jogadores lesionados.

— Confesso que nessa folga não olhei muitas notícias. Mas temos gente capacitada para isso. A diretoria sabe trabalhar bem e a gente vai só se preocupando em trabalhar. Estar com o elenco praticamente completo é muito importante. Vamos usar esses 10 dias para eles (lesionados) ficarem 100% — declarou ao portal "Ge".

Nonato ainda valorizou os dias de treinamento antes da competição. O Tricolor estreia no Mundial de Clubes no próximo dia 13, contra o Borussia Dortmund.

— Virar a chave e focar nesse Mundial. A gente no dia a dia tem que trocar pneus com carro andando. Renato vem passando a ideia, mas esses 10 dias vão ser importantes. Clima de calor, verão, estamos focados para fazer um bom campeonato. O Rio de Janeiro parece mais com esse clima do que a Alemanha. Vamos preparar o nosso time para saber que estratégia usar — disse o meio-campista.

Nonato desembarca nos EUA com delegação do Fluminense para disputa do Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Elenco do Fluminense para o Mundial

O Fluminense pode ter até quatro reforços para o Mundial de Clubes da Fifa, a depender da lista de inscritos do clube para a competição. O Tricolor inscreveu apenas 31 jogadores de 35 permitidos pelas regras do torneio, deixando quatro vagas em aberto para possíveis chegadas de jogadores.

O prazo de inscrição de jogadores para a competição se encerra na próxima terça-feira (10). Assim, o Tricolor corre para concretizar contratações e registrar os atletas na Copa do Mundo. Confira abaixo a lista de inscritos.

Goleiros:

Fábio

Vitor Eudes

Gustavo Ramalho

Marcelo Pitaluga

Laterais:

Samuel Xavier

Guga

Fuentes

Renê

Zagueiros:

Thiago Silva

Thiago Santos

Freytes

Ignacio

Manoel

Meio-campistas:

Martinelli

Hércules

Nonato

Bernal

Wallace Davi

Ganso

Isaque

Lezcano

Lima

Atacantes:

Paulo Baya

Arias

Keno

Lavega

Serna

Canobbio

Cano

Everaldo

Riquelme

