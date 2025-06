Ceará vira contra Sampaio Corrêa e avança na Copa do Nordeste

O Ceará derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 1 na tarde deste sábado (7), no Estádio Castelão (MA), pela 7ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O time da casa abriu o placar com Alan Stence, mas os cearenses viraram com Pedro Raul e Galeano.

Com o resultado, o Alvinegro foi a 13 pontos e garantiu a sua vaga na fase de mata-mata do Nordestão. Classificado em 3º lugar, o adversário do Ceará nas quartas será o Sport, fora de casa, em jogo único.

Ceará vence Sampaio Corrêa de virada

O Ceará mandou a campo, neste sábado, uma escalação repleta de mudanças em relação ao time que atuou nos últimos jogos. Diante do Sampaio Corrêa, a equipe buscava garantir sua vaga no mata-mata da Copa do Nordeste.

O Alvinegro dominou as ações ofensivas desde o início. Logo nos primeiros minutos, o time parou duas vezes no goleiro Renan Rinaldi. Na sequência, Pedro Henrique chutou para fora e depois parou no arqueiro rival. Em outra chance, Bruno Tubarão finalizou com perigo.

Nos minutos finais, Pedro Henrique mandou para fora após recuo errado da defesa maranhense. Pouco ameaçado pelos mandantes, o Vovô parou no goleiro adversário e também nas chances que não acertaram o alvo.

Partida entre Sampaio Corrêa e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Após o intervalo, Léo Condé promoveu as entradas de Pedro Raul e Fernandinho. Apesar da pressão, quem abriu o placar foi o Sampaio. Gabriel Fontes cruzou para Alan Stence, que chutou e acertou o canto de Bruno Ferreira.

Em um contra-ataque, Alan Stence avançou e saiu na cara de Bruno Ferreira, mas não conseguiu driblar o arqueiro. Na sequência, Fernandinho sofreu pênalti em jogada pela esquerda. Pedro Raul converteu a cobrança para empatar o jogo.

A virada aconteceu após lançamento de Nicolas, que contou com leve desvio de Matheus Araújo. A bola ficou com Galeano, que bateu na saída do goleiro e fez o 2 a 1. Classificado, o Ceará administrou o resultado nos minutos finais. Nas quartas, o adversário do time será o Sport.

➡️ Confira a tabela da Copa do Nordeste

✅ FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 2 CEARÁ

COPA DO NORDESTE - FASE DE GRUPOS - 7ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 07/06/2025 - 17h30

📍 Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

🥅 Gols: Alan Stence aos 4 min do 2ºT (SCO); Pedro Raul aos 32 min do 2ºT e Galeano aos 37 min do 2ºT(CEA)

🟨 Cartões amarelos: Ray, Wesley (SCO); Nicolas (CEA)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN)

🚩 Assistentes: Luís Carlos de Franca Costa (RN) e Reinaldo de Souza Moura (RN)

🏁 VAR: José Henrique de Azevedo Junior (MA)

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Zé Augusto)

Renan Rinaldi; Ray, Dedé, Wesley Barbosa e Gabriel Fontes; Pedro Dias, Alécio Gabriel (Jair) e Alan Stence (Verdún); Eric Carral (Paulo Victor), João Carlos (Cássio) e Adriano (Wadson).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Rômulo), Eder, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Matheus Araújo, Lucas Lima (Lourenço) e Bruno Tubarão (Fernandinho); Guilherme (Pedro Raul) e Pedro Henrique (Galeano).