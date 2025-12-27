Bicicleta de Pedro, Adriano, Petkovic, Zico… Veja os gols do Jogo das Estrelas

Comandado por Zico, ídolo do Flamengo, o Jogo das Estrelas agitou a noite deste sábado (27), no Maracanã. A partida contou com craques do passado e do presente, e terminou com placar de 10 a 6 para o time vermelho, do Galinho. O dono da festa marcou um gol e outros grandes nomes também marcaram, como Pedro, Romário, Obina, Verón, Petkovic e Adriano Imperador. Confira os gols abaixo:

🔴Time Vermelho

Helton

Rafinha

Léo Ortiz

Aldair

Leonardo

Júnior

Jorginho

Zico

Arrascaeta

Adriano

Pedro

Marcelo Leite

Fernando

Thiago Coimbra

Djalminha

Ronaldo Angelim

Juan

Charles Guerreiro

Obina

Sávio

Zé Roberto

Guerrero

Berrío

Toró

Felipe Coimbra

Luany

Daniel Fonseca

⚪Time Branco

Carlos Germano

Jorginho Amorim

Edinho

Gonçalves

Zé Roberto

Breno Bidon

Verón

Petkovic

Renato Gaúcho

Nuno Gomes

Romário

Gabriel

Carlos Alberto Santos

Gottardo

Silas

Alcindo

Denilson

Chulapa

Gilberto

Alex Dias

Cristian

Ibson

Mauricinho

Grafite

Angelina

Luisinho

