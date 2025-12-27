Bicicleta de Pedro, Adriano, Petkovic, Zico… Veja os gols do Jogo das Estrelas
Evento reuniu craques do passado e do presente no Maracanã
Comandado por Zico, ídolo do Flamengo, o Jogo das Estrelas agitou a noite deste sábado (27), no Maracanã. A partida contou com craques do passado e do presente, e terminou com placar de 10 a 6 para o time vermelho, do Galinho. O dono da festa marcou um gol e outros grandes nomes também marcaram, como Pedro, Romário, Obina, Verón, Petkovic e Adriano Imperador. Confira os gols abaixo:
🔴Time Vermelho
Helton
Rafinha
Léo Ortiz
Aldair
Leonardo
Júnior
Jorginho
Zico
Arrascaeta
Adriano
Pedro
Marcelo Leite
Fernando
Thiago Coimbra
Djalminha
Ronaldo Angelim
Juan
Charles Guerreiro
Obina
Sávio
Zé Roberto
Guerrero
Berrío
Toró
Felipe Coimbra
Luany
Daniel Fonseca
⚪Time Branco
Carlos Germano
Jorginho Amorim
Edinho
Gonçalves
Zé Roberto
Breno Bidon
Verón
Petkovic
Renato Gaúcho
Nuno Gomes
Romário
Gabriel
Carlos Alberto Santos
Gottardo
Silas
Alcindo
Denilson
Chulapa
Gilberto
Alex Dias
Cristian
Ibson
Mauricinho
Grafite
Angelina
Luisinho
