imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Bicicleta de Pedro, Adriano, Petkovic, Zico… Veja os gols do Jogo das Estrelas

Evento reuniu craques do passado e do presente no Maracanã

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
21:19
Atualizado há 2 minutos
Zico em ação no Jogo das Estrelas (Crédito: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraZico em ação no Jogo das Estrelas (Crédito: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
Comandado por Zico, ídolo do Flamengo, o Jogo das Estrelas agitou a noite deste sábado (27), no Maracanã. A partida contou com craques do passado e do presente, e terminou com placar de 10 a 6 para o time vermelho, do Galinho. O dono da festa marcou um gol e outros grandes nomes também marcaram, como Pedro, Romário, Obina, Verón, Petkovic e Adriano Imperador. Confira os gols abaixo:

🔴Time Vermelho

Helton
Rafinha
Léo Ortiz
Aldair
Leonardo
Júnior
Jorginho
Zico
Arrascaeta
Adriano
Pedro
Marcelo Leite
Fernando
Thiago Coimbra
Djalminha
Ronaldo Angelim
Juan
Charles Guerreiro
Obina
Sávio
Zé Roberto
Guerrero
Berrío
Toró
Felipe Coimbra
Luany
Daniel Fonseca

⚪Time Branco

Carlos Germano
Jorginho Amorim
Edinho
Gonçalves
Zé Roberto
Breno Bidon
Verón
Petkovic
Renato Gaúcho
Nuno Gomes
Romário
Gabriel
Carlos Alberto Santos
Gottardo
Silas
Alcindo
Denilson
Chulapa
Gilberto
Alex Dias
Cristian
Ibson
Mauricinho
Grafite
Angelina
Luisinho

Jogo das Estrelas (Foto: WILLIAM FELISMINO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press) Agencia Enquadrar/Agencia Enquadrar)
Ídolos do Flamengo reunidos no Jogo das Estrelas (Foto: WILLIAM FELISMINO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

