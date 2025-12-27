Jorginho, do Flamengo, se manifestou publicamente sobre a indefinição envolvendo a renovação do técnico Filipe Luís. Neste sábado (27), na zona mista do Jogo das Estrelas do Zico, no Maracanã, Jorginho destacou a importância do treinador para o elenco, mas reconheceu que a decisão final cabe ao comandante.

— É muito simples. A gente criou algo muito especial com o Filipe. O que foi feito na temporada é algo que não vai ser esquecido tão cedo, ganhar tanto título de um ano só não é fácil. Você tem que trabalhar muito, você tem que merecer muito, então não é segredo pra ninguém a importância dele pra gente. Mas realmente agora tá na mão dele e a gente tem que fazer o nosso trabalho.

Flamengo e Filipe Luís não chegam a acordo, e presidente dá prazo para negociação

A novela da renovação de contrato entre Filipe Luís e Flamengo ganhou um novo - e importante - capítulo. Neste sábado, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu um prazo para que a negociação chegue ao fim, pedindo uma resposta a Jorge Mendes, agente do treinador, até este domingo (28). Caso não tenha uma resposta positiva, o Rubro-Negro vai buscar um novo treinador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Conforme apuração do Lance!, Filipe Luis pediu cerca de R$ 3 milhões por mês, livre de impostos, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares. O Flamengo, por sua vez, entende que a oferta feita já contempla uma justa valorização e, por isso, não pretende aumentá-la.



Flamengo avança por Vitão, do Internacional

Se durante as negociações o tempo de contrato e a multa rescisória foram motivos de divergência, agora a questão seria somente a parte financeira. Apesar do prazo dado por Bap, ainda há otimismo no clube por um acerto, já que os dois lados desejam a continuidade do trabalho. Com Filipe Luís, o Flamengo conquistou os títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa, e Carioca em 2025, chegou à final do Intercontinental, além de ter levado a Copa do Brasil de 2024.

