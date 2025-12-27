Perfil de mercado do Fluminense mostra mudança

O Fluminense está ativo no mercado com um perfil diferente dos últimos anos após o fim da temporada, pensando no ano que vem. A diretoria tricolor, com o recém-eleito Mattheus Montenegro na presidência, trabalha em unidade com o treinador Luis Zubeldía no planejamento do elenco.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense não aceita pedida do Botafogo e vê Marlon Freitas se aproximar do Palmeiras

Os primeiros nomes que surgem como possibilidades para o ano que vem mostram uma mudança no perfil de mercado do time. O Fluminense teve o maior faturamento da sua história em 2025, motivo que pode ter influência nessa mudança de perfil.

Além disso, o trabalho ano a ano permite que o clube consiga fazer contratações mais pontuais e específicas. Nas últimas temporadas, uma das principais características que mudaram no Tricolor foi a capacidade de segurar melhor os seus principais jogadores, inclusive os formados na base. Ainda assim, o clube não consegue competir contra o assédio de clubes Europeus, por exemplo. Mas, hoje, a capacidade de segurar jogadores é maior. Entre os principais exemplos estão: Martinelli, André, Arias e Nino.

continua após a publicidade

Nessa janela, o Tricolor já acertou com Jemmes e está próximo de confirmar Arana. Além deles, o Tricolor demonstrou interesse por Alan Patrick, Hulk e Cebolinha. Todos esses omes são de jogadores destaque em seus clubes. E todos esses times disputam ou disputaram competições no mais alto nível nos últimos tempos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense ainda não desistiu de Nino

O nome que mais reflete a mudança que o Flu conseguiu construir é a insistência em Nino. O clube vê no jogador a melhor reposição possível para a saída de Thiago Silva. Mesmo com os altos valores pedidos pelo Zenit, o Tricolor segue nas tratativas para contar novamente com o jogador.

continua após a publicidade

Nos últimos anos, em geral, o Fluminense não costumava tirar grandes nomes dos principais jogadores de rivais diretos. O Tricolor era mais dependente de mercados alternativos.