Fluminense não aceita pedida do Botafogo e vê Marlon Freitas se aproximar do Palmeiras

O Fluminense chegou a ficar próximo de um acordo pela contratação do volante Marlon Freitas, do Botafogo, mas viu a negociação esfriar após a entrada do Palmeiras no negócio. O Tricolor apresentou uma proposta pelo jogador. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Cauã Tinoco e confirmada pelo Lance!.

Marlon Freitas externou, em reunião realizada nesta sexta-feira (26), o desejo de deixar o Botafogo e se transferir para o Palmeiras. A conversa contou com a participação de John Textor, dono da SAF carioca, que deu sinal positivo para o prosseguimento das tratativas.

No caso do Tricolor, durante as conversas, o Botafogo sinalizou que só avançaria com a negociação caso recebesse 4 milhões de euros mais o volante Wallace Davi, cria de Xerém. A diretoria tricolor, no entanto, não demonstrou interesse em incluir o jovem na operação e tentou manter os termos financeiros da oferta inicial.

Sem acordo entre os clubes, o Palmeiras entrou na disputa e avançou nas tratativas, ficando próximo de acertar a contratação de Marlon Freitas. Agora, o jogador acerta os detalhes finais com representantes do Palmeiras para finalizar o acordo, que terá validade de três temporadas, até dezembro de 2028. O total da operação para tirar o volante do Glorioso é de aproximadamente 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).

Marlon Freitas vai trocar o Botafogo pelo Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Marlon Freitas pelo Fluminense

Marlon Freitas chegou na base do Fluminense em 2013. Em 2015, o jogador estreou pelo time profissional. O primeiro gol pelo Tricolor foi marcado em 2017. Marlon foi vendido em definitivo ao Atlético-GO em 2020. Nesse meio tempo, o jogador passou por empréstimos para clubes do Brasil e de fora do país.