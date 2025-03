O Flamengo divulgou informações sobre a venda de ingressos para o clássico com o Vasco, pela semifinal Campeonato Carioca. A comercialização para o Clássico dos Milhões, no sábado (8), no estádio Maracanã, começará na manhã da próxima segunda-feira (3).

Inicialmente, às 10h, sócios-torcedores do plano Diamante+1 (nível 0) terão acesso aos ingressos. A venda será no site mengo.com.br/ingressos. O público geral e a torcida visitante poderão comprar os bilhetes online a partir da próxima quinta-feira (6), também às 10h. As compras feitas para qualquer setor terão como meio de acesso à biometria facial cadastrada.

No jogo de ida, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, no estádio Nilton Santos. Bruno Henrique marcou, aos 21 minutos do segundo tempo, o gol da vitória rubro-negra.

Flamengo x Vasco: informações sobre venda de ingressos

Horários por planos e níveis de prioridade

03/03 (10h) - Diamante+1 (nível 0)

03/03 (16h) - Diamante / Platina+1 (nível 1)

05/03 (10h) - Platina / Ouro+1 (nível 2)

05/03 (14h) - Ouro / Prata+1 (nível 3)

05/03 (18h) - Prata (nível 4)

06/03 (10h) - Público Geral online / Gratuidades Online / Visitantes Online

07/03 (10h) - Pontos de venda físicos e Gratuidades físicas

08/03 (16h) - Encerramento das vendas online

Maracanã receberá a semifinal entre Flamengo e Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Valores do ingresso por setores do Maracanã

Norte (Flamengo)

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

Leste Superior (Misto)

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

- Diamante: R$30,00

- Platina: R$42,00

- Ouro: R$42,00

- Prata: R$48,00

Leste Inferior (Misto)

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

- Diamante: R$35,00

- Platina: R$49,00

- Ouro: R$49,00

- Prata: R$56,00

Espaço Fla+ Leste Inferior: R$200,00

Oeste Inferior (Misto)

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

- Diamante: R$40,00

- Platina: R$56,00

- Ouro: R$56,00

- Prata: R$64,00

Espaço Fla+ - Oeste Inferior: R$200,00

Maracanã Mais (Misto)

- Público Geral: R$500,00 (meia R$287,50)

- Diamante: R$181,25

- Platina: R$223,75

- Ouro: R$223,75

- Prata: R$245,00

Sul (Visitante)

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

- Sócios Visitantes: R$50,00