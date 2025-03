O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 neste sábado (1), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Estádio Nilton Santos, Bruno Henrique marcou, aos 21 minutos do segundo tempo, o gol da vitória rubro-negra. As equipes voltam a se enfrentar no dia 8 de março, no Maracanã.

Como foi o jogo?

1️⃣Primeiro tempo:

O Clássico dos Milhões começou quente no Nilton Santos. Foram seis cartões amarelos nos primeiros 25 minutos de jogo para os dois times.

O Vasco foi melhor em campo na primeira etapa, e levou perigo ao gol de Rossi. O time de Filipe Luís esteve em um dia atípico, com muitos erros de passes, principalmente no setor defensivo. Ortiz, por exemplo, esteve muito abaixo tecnicamente. Mas, já na reta final do primeiro tempo, tirou a bola em cima da linha. Assim, se a equipe de São Januário tivesse um pouco mais de capricho, iria para o intervalo na frente no marcador.

2️⃣Segundo tempo:

Com Luiz Araújo e Plata invertidos, o Flamengo voltou melhor para o segundo tempo. Araújo, aliás, mandou a bola na trave de Léo Jardim aos 11 minutos. Pressionando o rival, a equipe rubro-negra balançou a rede aos 21' com Bruno Henrique, que acertou um bonito chute de fora da área. O Vasco buscou o empate, mas esbarrou no sistema defensivo do Flamengo, que teve uma postura diferente da etapa anterior. Assim, a equipe da Gávea levou a melhor no primeiro jogo da semifinal.

Bruno Henrique e Gerson comemoram gol do Flamengo contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O que vem por aí?

Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 8, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Mas, antes disso, o Cruz-Maltino encara o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Já o Rubro-Negro terá a semana livre.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

JOGO 1 - SEMIFINAL - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: sábado, 01 de março de 2025, às 17h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (RJ)

🥅 Gols: Bruno Henrique 67'

🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton (Vasco); Erick Pulgar (Flamengo); Wesley (Flamengo); Vegetti (Vasco); João Victor (Vasco); Matheus Carvalho (Vasco);

🏟️ Público: 10.966 presentes.

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Piton; Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho; Coutinho, Rayan e Vegetti

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Hugo Filemon Soares Pinto;

4️⃣ Quarto árbitro: Rejane Caetano Da Silva