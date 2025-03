Filipe Luís explica ausência de De La Cruz, do Flamengo, contra o Vasco

Após o Clássico Milhões deste sábado (1), que contou com a vitória do Flamengo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, o técnico Filipe Luís explicou a razão pela não utilização de De La Cruz. Segundo o treinador, o uruguaio não entrou em campo por conta do gramado sintético do estádio.

- Se fosse grama natural, eu teria colocado o Nico (De La Cruz) no jogo. Eu quase nao coloquei Luiz Araújo também por conta de um problema no joelho, mas precisei colocar. O Nico foi uma decisão minha. Exclusiva minha. Não coloquei e daqui a alguns anos ele vai me agradecer. Já passei por isso (risos) - explicou o treinador.

De La Cruz em ação pelo Flamengo (Foto: Anderson Romao/AGIF)

De La Cruz voltou a ser relacionado após se recuperar de um corte em um dos pés. Além disso, o meio-campista cumpre cronograma especial da comissão técnica. Vale destacar que ele disputou apenas três dos nove jogos da equipe principal no ano.

Como foi o jogo

O Clássico dos Milhões começou quente no Nilton Santos. Foram seis cartões amarelos nos primeiros 25 minutos de jogo para os dois times.

O Vasco foi melhor em campo na primeira etapa e levou perigo ao gol de Rossi. O time de Filipe Luís esteve em um dia atípico, com muitos erros de passes, principalmente no setor defensivo. Ortiz, por exemplo, falhava mais do que o habitual. No entanto, já na reta final do primeiro tempo, tirou a bola em cima da linha para evitar o gol de Rayan.

Com Luiz Araújo e Plata invertidos, o Flamengo voltou melhor para o segundo tempo. Araújo, aliás, mandou a bola na trave de Léo Jardim aos 11 minutos. Pressionando o rival, a equipe rubro-negra balançou a rede aos 21' com Bruno Henrique, que acertou um bonito chute de fora da área. O Vasco buscou o empate, mas esbarrou no sistema defensivo do Flamengo, que teve uma postura diferente da etapa anterior. Assim, a equipe da Gávea levou a melhor no primeiro jogo da semifinal.