Flamengo x Vasco bate recorde de público no Campeonato Carioca

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1, no último sábado (8), no Maracanã, em jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, e garantiu a classificação para a final da competição. Apesar de um público abaixo do esperado no primeiro confronto, a partida deste final de semana foi campeão de bilheteria nesta edição do estadual.

No jogo de ida, marcado para o sábado de Carnaval, o público no estádio do Botafogo ficou longe de ter cara de um Clássico dos Milhões. A partida registrou apenas 10.788 pagantes e 10.966 presentes, se tornando o pior público do clássico nos últimos seis anos.

Porém, a partida de volta, no Maracanã, levou os torcedores às arquibancadas. Foram 55.096 presentes, 51.379 pagantes, que gerou uma renda de R$ 3.779.935,00, se tornando o jogo com maior público no Carioca 2025. Antes, a marca pertencia a outro Flamengo x Vasco: a vitória rubro-negra por 2 a 0, em duelo da décima rodada da Taça Guanabara. Na ocasião, foram 41.604 pagantes.

Confira o público dos últimos Clássicos dos Milhões

08/03/2025 (Campeonato Carioca): FLA 2 x 1 VAS / Maracanã - 55.096 presentes

01/03/2025 (Campeonato Carioca): VAS 0 x 1 FLA / Nilton Santos - 10.966 presentes

15/02/2025 (Campeonato Carioca): FLA 2 x 0 VAS / Maracanã - 44.543

15/09/2024 (Campeonato Brasileiro): FLA 1 x 1 VAS / Maracanã - 63.830

02/06/2024 (Campeonato Brasileiro): VAS 1 x 6 FLA / Maracanã - 62.228

04/02/2024 (Campeonato Carioca): VAS 0 x 0 FLA / Maracanã - 56.318

22/10/2023 (Campeonato Brasileiro): FLA 1 x 0 VAS / Maracanã - 69.473

05/06/2023 (Campeonato Brasileiro): VAS 1 x 4 FLA / Maracanã - 46.423

19/03/2023 (Campeonato Carioca): VAS 1 x 3 FLA / Maracanã - 49.779

13/03/2023 (Campeonato Carioca): FLA 3 x 2 VAS / Maracanã - 45.093

05/03/2022 (Campeonato Carioca): FLA 0 x 1 VAS / Maracanã - 69.020

Como foi a partida entre Flamengo e Vasco?

Com um início quente de jogo, o Flamengo começou melhor na partida com uma batida de fora da área de Bruno Henrique passando ao lado do gol de Léo Jardim. Na sequência, o Rubro-Negro quase abriu o placar com Varela aproveitando cruzamento de Arrascaeta na primeira trave e desviando para grande defesa do goleiro do Vasco.

O Cruz-Maltino respondeu aos 21 minutos com Nuno Moreira aproveitando cobrança de falta e recebendo cruzamento no segundo pau para finalizar e abrir o marcador. Cinco minutos após o gol, a equipe de Filipe Luís quase chegou ao empate com Léo Ortiz aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando para outra boa intervenção de Léo Jardim. E aos 33 minutos, o Flamengo chegou a igualdade com Bruno Henrique sendo acionado na área por Arrascaeta livre de marcação e balançando as redes. No fim, Gerson saiu cara a cara com o goleiro do Vasco, mas optou por tocar para Plata no meio da área, e Lucas Freitas afastou o perigo.

Na segunda etapa, o confronto iniciou com menos intensidade, mas o Flamengo melhorou e dominou os minutos finais a partir das substituições. Aos 23 minutos, Plata foi acionado em profundidade, saiu cara a cara com Léo Jardim e bateu para grande defesa do goleiro. Após Piton afastar mal a bola, Luiz Araújo ficou com a sobra, limpou a marcação e finalizou no cantinho para virar a partida em favor do Rubro-Negro. Nos acréscimos, Loide Augusto foi acionado na área, cortou a defesa para o meio e bateu com força para defesa de Rossi, que garantiu a vitória do Rubro-Negro.

