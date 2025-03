Presidente do Vasco, Pedrinho ironizou a atuação do VAR na derrota para o Flamengo, na semifinal do Campeonato Carioca. O mandatário reclamou da linha de impedimento traçada pela arbitragem no gol de Bruno Henrique, no primeiro tempo.

- Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR. Em 10 segundos, um lance tão ajustado demonstra uma evolução do VAR em um nível absurdo de um jogo para o outro. A cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo. E uma avaliação extraordinária do VAR. Uma evolução de um jogo pro outro de forma excepcional. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão ajustado tenha uma evolução extraordinária de uma partida para outra.

Pedrinho revelou ter conversado com os responsáveis pelo VAR ao fim da partida, mas afirmou não ter sido convencido pela explicação técnica em relação ao gol sofrido pelo Vasco. O dirigente voltou a reclamar da velocidade da definição do lance em um momento decisivo da partida e citou outra jogada analisada pela arbitragem.

- Tem uma explicação técnica que não me convence. A imagem que aparece para a gente é a cabeça do Bruno Henrique por fora da linha. Como uma tecnologia mostra uma coisa para eles e a imagem que é passada para a gente a partir da televisão é outra? E em uma velocidade dessa? Eles levaram mais tempo em um lance que achei que eles estivessem avaliando se a bola tinha entrado ou não em um cabeceio que o Léo Jardim estava próximo da linha de gol, mas eles falaram que era uma avaliação de um possível pênalti. Se teve essa evolução, parabéns.

Com a eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco terá três semanas de treinos até a estreia no Brasileirão contra o Santos, no dia 30 de março. O Cruz-Maltino inicia sua trajetória sonhando em voltar para a Libertadores na próxima temporada.