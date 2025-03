Vasco ainda é rival do Flamengo? Filipe Luís responde polêmica

Durante entrevista coletiva no Maracanã, após vencer o Vasco e garantir classificação para a final do Campeonato Carioca, Filipe Luís, técnico do Flamengo, foi perguntado se o Cruz-Maltino ainda é considerado um rival. Confira a resposta do treinador sobre a polêmica;

- Vocês estão de brincadeira, né? (respondeu em tom de brincadeira). O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. O adversário que eu vou jogar é sempre o melhor time do mundo. Talvez pelos últimos anos e pela disparidade financeira, o Flamengo x Vasco tenha perdido esse nome tão pesado para o torcedor, mas para o jogador isso não existe. Mentalmente é um desgaste grande. Vocês viram como é tenso esse jogo no limite da agressividade - disse Filipe Luís sobre a rivalidade entre os times.

- Mesmo com a vantagem, hoje os jogadores do Flamengo entraram jogando o jogo da vida, porque clássico é clássico. Ele tira o melhor de cada jogador, os jogadores grandes crescem e os que não estavam tão bem vão apresentar sua melhor versão - respondeu.

