Filipe Luís aponta fator crucial para desenvolvimento do Flamengo

Técnico do Flamengo, Filipe Luís acredita que sua defesa seja um fator crucial para o desenvolvimento do jogo de sua equipe. Na vitória sobre o Vasco por 2 a 1, Léo Ortiz e Léo Pereira formaram a dupla de zaga do Rubro-Negro.

Além dos dois nomes que já estavam no clube em 2024, o Flamengo conta com Danilo, que já mostrou suas credenciais com o Manto Sagrado. No entanto, a ausência do veterano não foi um problema para o comandante, que elogiou a defesa dos "Léos".

- O plano para o jogo passava muito pela construção dos zagueiros. Nós estamos vendo um nível talvez nunca visto no Brasil, na qualidade da saída de bola dos zagueiros. Sinceramente, estou impressionado com o que eu estou vendo dos meus zagueiros. Estão construindo o jogo e fazendo a bola chegar até os jogadores determinantes.

Não à toa, Léo Ortiz e Danilo foram convocados por Dorival Júnior para os dois jogos da Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro creditou o chamado a evolução como um todo do Flamengo desde a chegada de Filipe Luís.

- É a valorização do trabalho que a gente vem fazendo aqui, principalmente desde a chegada do Filipe (Luís). Mostrando que a gente vem fazendo um jogo diferente, de alto nível e somos premiados com a convocação. Não só os que foram, mas também os que estavam na pré-lista, como Alex (Sandro) e Bruno (Henrique), que poderiam ter sido convocados. E outros que poderiam ser lembrados, convocados, mas Seleção Brasileira tem muito jogador bom. Isso só valoriza o que a gente vem construindo aqui.

Além de contribuir na criação de jogadas, a defesa do Flamengo também prova ser uma das mais sólidas do país, tendo sofrido apenas sete gols em 14 partidas. Dentre os 12 grandes clubes do país, o Rubro-Negro está atrás somente do Atlético-MG (3) e Internacional (5) dentre os menos vazados.

Por conta desse trabalho desenvolvido, Filipe Luís chega em sua terceira decisão com o Flamengo e com chances reais de erguer um novo troféu como treinador. Antes, o comandante já havia sido campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil.