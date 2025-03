Carille projeta semanas do Vasco até a estreia do Brasileirão e indica mudanças

Técnico do Vasco, Fábio Carille terá três semanas cheias de trabalho até a estreia da equipe no Brasileirão diante do Santos, no dia 30 de março. O comandante acredita que o período será proveitoso para corrigir erros e entrosar o elenco.

- Temos três semanas para trabalhar, adaptar os jogadores que estão chegando, fazer jogos-treinos e fazer nossa estreia no Campeonato Brasileiro de forma mais organizada e melhor tecnicamente. Estamos evoluindo. Tenho trabalhado a parte mental e tenho que seguir trabalhando bastante. Está muito longe do que espero e acredito desse grupo. Algumas coisas vão ser feitas dentro do que acredito para o início do Brasileiro.

Um dos objetivos principais é trabalhar e conhecer melhor os novos reforços, como Nuno Moreira, Loide Augusto e Garré. E o comandante planeja encontrar um plano de jogo ideal com variações táticas para o restante da temporada.

- Esses dois meses de trabalho foram fundamentais para entender. Os jogadores que estão chegando, praticamente não treinaram e ainda não entenderam o futebol brasileiro, mas tivemos que acelerar para colocar eles em campo. Vamos trabalhar muito. Conversamos para decidir os dias, os dois jogos-treinos que quero fazer, buscando adversários qualificados. Vamos trabalhar demais, achar uma forma ideal, suas variações, levar para campo e trabalhar muito até mesmo para que eu possa cobrar desses jogadores o melhor desempenho.

Questionado sobre Payet, Carille foi sincero ao dizer sobre o que pensa do meia francês no Vasco atuando ao lado de Coutinho. O comandante não descartou encontrar uma outra função para o camisa 10 nas próximas semanas.

- Ainda não consegui enxergar Coutinho e Payet juntos. O futebol está muito intenso, mudança de direção o tempo todo e acho que podemos sofrer muito sem bola. A não ser que eu use o Payet como um nove, como ele atuou de falso nove no Olympique Marseille. No meio ou em outra posição com o Coutinho, não consigo enxergar.

Com a eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco tem três semanas de preparação até a estreia do Brasileirão contra o Santos, no dia 30 de março. Na Copa do Brasil, o Cruz-Malltino só retorna aos campos em abril por conta da classificação à terceira fase do torneio.