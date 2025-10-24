A comissão formada por conselheiros do Vasco da Gama para investigar a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a venda de 70% das ações para a 777 Partners apresentou, no dia 6 de outubro, o relatório preliminar das investigações. O documento, entregue ao presidente do clube, Pedrinho, aponta indícios de irregularidades graves, incluindo pagamentos suspeitos e suposta manipulação de dados financeiros. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE.

continua após a publicidade

➡️ Vasco avança em negociações para renovar com Rayan

Ao todo, 21 pessoas foram indiciadas no processo, que pode resultar na exclusão dos envolvidos do quadro social do Vasco. Os citados terão 15 dias úteis para apresentar suas defesas. Após esse prazo, a comissão avaliará as respostas e elaborará o relatório final, última etapa do procedimento.

Jorge Salgado na sala da presidência do Vasco (Foto: Reprodução/Lance!)

➡️ Diretor de Futebol do Vasco sobre renovação com Puma Rodríguez: 'Há uma oferta'

Pagamento sem comprovação de serviço ao Vasco

Entre as acusações mais graves está o pagamento de R$ 775.833,34 a uma empresa de Blumenau (SC). Segundo o relatório, não há evidências de que a empresa tenha prestado qualquer tipo de serviço ao clube. A ausência de documentos comprobatórios e a falta de registros de atividades relacionadas levantaram fortes indícios de irregularidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

"Balanço forjado" e dívida disfarçada

Ainda segundo o GE, o relatório também cita o depoimento de um ex-funcionário do Vasco que afirmou que o balanço patrimonial apresentado antes da criação da SAF foi manipulado. De acordo com a comissão, a gestão teria "deixado embaixo do tapete" uma dívida dissimulada superior a R$ 200 milhões, mascarando a real situação financeira do clube.

A manobra, segundo o documento, teria sido utilizada para facilitar o processo de venda da SAF e garantir a concretização do negócio com a empresa norte-americana 777 Partners, que assumiu 70% do controle da operação futebolística do Vasco.

continua após a publicidade

A investigação concluiu que existia um grupo central responsável por todas as etapas do processo — da discussão inicial sobre a lei da SAF até a assinatura do contrato com a 777 Partners. Esse grupo foi chamado de "Núcleo Central Decisório", e seria formado por:

Jorge Salgado, presidente;

Carlos Roberto Osório, 1º vice-presidente geral;

Roberto Duque Estrada, 2º vice-presidente geral;

Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo;

Adriano Mendes, vice-presidente de Finanças;

Zeca Bulhões, vice-presidente Jurídico;

Luiz Mello, CEO do Vasco e posteriormente da SAF.

➡️ Jornal espanhol destaca cria do Vasco: 'Metade da Europa quer'

Com exceção de Luiz Mello, que não faz parte do quadro social do clube, todos foram indiciados.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.