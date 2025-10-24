Atlético-MG tem retorno de volante após 28 partidas fora por lesão
Jogador não atuava há quatro meses
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (23) o Atlético informou que o volante Patrick fez seu primeiro treino com bola junto com o elenco do Galo. O jogador estava lesionado na coluna desde julho, e nos últimos dias finalizava sua transição física.
As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Ceará; confira
Atlético Mineiro
Atlético-MG vira chave para ‘decisão’ no Campeonato Brasileiro
Atlético Mineiro
Análise: As escolhas de Sampaoli no Atlético-MG diante do Del Valle
Atlético Mineiro
Segundo o que informou o clube, Patrick participou de uma parte do treino com o grupo, e o primeiro com o técnico Sampaoli, que desde sua chegada não teve o atleta a disposição. A tendência é que Patrick possa ser relacionado em breve, para as próximas partidas do Galo.
A última vez em campo, havia sido no dia 1° de julho, justamente contra o Ceará, adversário deste sábado (25). Naquela ocasião, Patrick foi titular na vitória por 1 a 0, e alguns dias depois sentiu dores que acusaram a lesão na coluna.
Até aquele momento, o jogador vivia uma boa fase no Galo e se tornava um homem importante do técnico Cuca. O atleta vinha de uma sequência de quatro jogos como titular, tendo boas atuações e sendo elogiado pela torcida do Atlético.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Patrick pelo Atlético
Patrick chegou ao Atlético no final de 2024, quando o Galo vendeu Paulinho para o Palmeiras e envolveu o jogador na negociação. O atleta tem contrato com o clube mineiro até o final de 2028 com vínculo podendo se estender por mais um ano.
Antes no Palmeiras, só havia jogado na base, sem estrear no profissional. Fez sua primeira partida no principal já com o Galo, no dia 15 de Fevereiro de 2025, na vitória por 2 a 0 contra a Tombense. No total, atuou em 10 partidas e marcou um gol com a camisa alvinegra.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias