Time da virada? Palmeiras busca feito inédito em uma semifinal de Libertadores
Time paulista perdeu para a LDU por 3 a 0 e precisa de uma virada inédita para avançar à final
- Matéria
- Mais Notícias
Se quiser avançar para mais uma decisão da Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira terá que fazer o que nenhum time conseguiu em uma semifinal do torneio continental: reverter uma derrota por 3 a 0 e avançar à final. Contra a LDU, na altitude de Quito, no Equador, o Verdão se mostrou irreconhecível, mas tanto elenco quanto treinador demonstraram confiança na virada no Allianz Parque.
Abel acredita na força do Allianz para virada do Palmeiras em busca da vaga na Libertadores
Palmeiras
ANÁLISE: Palmeiras perde nova ‘decisão’ e vê corrida por títulos em risco
Palmeiras
Piquerez lamenta apagão do Palmeiras no 1° tempo contra a LDU: ‘Tudo que não planejamos’
Libertadores
➡️ Abel acredita na força do Allianz para virada do Palmeiras em busca da vaga na Libertadores
Desde que a competição passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhum clube conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa para chegar à final continental, já que agora terá que vencer por quatro gols de diferença para buscar sua quarta taça no final de novembro.
Até o momento, dez times conseguiram vencer seus jogos de ida por três gols ou mais em uma semifinal e todos se classificaram para a decisão, ainda que tenham perdido o segundo jogo. O fato, inclusive, aconteceu com o Palmeiras contra o River Plate, em 2020, quando os brasileiros venceram na Argentina, por 3 a 0, e perderam em casa, por 2 a 0, conquistando depois o título da Libertadores sobre o Santos.
Essa, no entanto, é a primeira vez que o time de Abel Ferreira precisará de um placar elástico para avançar de fase na competição, mas delegação e comissão técnica acreditam na virada diante de sua torcida.
➡️ Confira as maiores viradas do Palmeiras na história
Abel Ferreira acredita em virada do Palmeiras na Libertadores
A derrota em Quito deu um banho de água fria no time de Abel Ferreira, que fez uma apresentação fraca e sofreu todos os gols nesta etapa. No entanto, o treinador português acredita que no Allianz Parque a situação será diferente. Longe da altitude e com o apoio da torcida, Abel Ferreira acredita que "90 minutos é muito tempo" para que o Palmeiras tenha uma reação.
– Eu acredito que é possível, que é possível na nossa casa fazer o mesmo número de gols ou mais. Não vamos ganhar sempre, mas vamos sempre lutar até o último segundo. A derrota é dura, pesada, e eu acredito que se há alguém que pode reverter um resultado como este, somos nós – afirmou o português.
Jogo de volta entre Palmeiras x LDU
Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (29) para tentar reverter o placar contra a LDU. A partida será no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), e para avançar, o Verdão precisará vencer por quatro gols de diferença, enquanto três gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Qualquer vitória por menos que isso, ou derrota, o time estará eliminado.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Viradas após derrota por três gols ou mais no jogo de ida em fases de mata-mata
- 2017 – Quartas de Final
Ida: Jorge Wilstermann (BOL) 3 x 0 River Plate (ARG)
Volta: River Plate (ARG) 8 x 0 Jorge Wilstermann (BOL)
- 2012 – Oitavas de Final
Ida: Deportivo Quito (EQU) 4 x 1 Universidad de Chile (CHI)
Volta: Universidad de Chile (CHI) 6 x 0 Deportivo Quito (EQU)
- 2000 – Oitavas de Final
Ida: Nacional (URU) 3 x 0 Bolívar (BOL)
Volta: Bolívar (BOL) 3 x 0 Nacional (URU)
(Bolívar classificou-se nos pênaltis por 5-3)
- 1999 – Oitavas de Final
Ida: Estudiantes de Mérida (VEN) 3 x 0 Cerro Porteño (PAR)
Volta: Cerro Porteño (PAR) 4 x 0 Estudiantes de Mérida (VEN)
- 1993 – Oitavas de Final
Ida: El Nacional (EQU) 3 x 0 Sporting Cristal (PER)
Volta: Sporting Cristal (PER) 4 x 0 El Nacional (EQU)
Os dados acima são do Sofascore*
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias