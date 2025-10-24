Time da virada? Palmeiras busca feito inédito em uma semifinal de Libertadores

Se quiser avançar para mais uma decisão da Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira terá que fazer o que nenhum time conseguiu em uma semifinal do torneio continental: reverter uma derrota por 3 a 0 e avançar à final. Contra a LDU, na altitude de Quito, no Equador, o Verdão se mostrou irreconhecível, mas tanto elenco quanto treinador demonstraram confiança na virada no Allianz Parque.

Desde que a competição passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhum clube conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa para chegar à final continental, já que agora terá que vencer por quatro gols de diferença para buscar sua quarta taça no final de novembro.

Até o momento, dez times conseguiram vencer seus jogos de ida por três gols ou mais em uma semifinal e todos se classificaram para a decisão, ainda que tenham perdido o segundo jogo. O fato, inclusive, aconteceu com o Palmeiras contra o River Plate, em 2020, quando os brasileiros venceram na Argentina, por 3 a 0, e perderam em casa, por 2 a 0, conquistando depois o título da Libertadores sobre o Santos.

Essa, no entanto, é a primeira vez que o time de Abel Ferreira precisará de um placar elástico para avançar de fase na competição, mas delegação e comissão técnica acreditam na virada diante de sua torcida.

Abel Ferreira acredita em virada do Palmeiras na Libertadores

A derrota em Quito deu um banho de água fria no time de Abel Ferreira, que fez uma apresentação fraca e sofreu todos os gols nesta etapa. No entanto, o treinador português acredita que no Allianz Parque a situação será diferente. Longe da altitude e com o apoio da torcida, Abel Ferreira acredita que "90 minutos é muito tempo" para que o Palmeiras tenha uma reação.

– Eu acredito que é possível, que é possível na nossa casa fazer o mesmo número de gols ou mais. Não vamos ganhar sempre, mas vamos sempre lutar até o último segundo. A derrota é dura, pesada, e eu acredito que se há alguém que pode reverter um resultado como este, somos nós – afirmou o português.

Jogo de volta entre Palmeiras x LDU

Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (29) para tentar reverter o placar contra a LDU. A partida será no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), e para avançar, o Verdão precisará vencer por quatro gols de diferença, enquanto três gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Qualquer vitória por menos que isso, ou derrota, o time estará eliminado.

Viradas após derrota por três gols ou mais no jogo de ida em fases de mata-mata

- 2017 – Quartas de Final

Ida: Jorge Wilstermann (BOL) 3 x 0 River Plate (ARG)

Volta: River Plate (ARG) 8 x 0 Jorge Wilstermann (BOL)

- 2012 – Oitavas de Final

Ida: Deportivo Quito (EQU) 4 x 1 Universidad de Chile (CHI)

Volta: Universidad de Chile (CHI) 6 x 0 Deportivo Quito (EQU)

- 2000 – Oitavas de Final

Ida: Nacional (URU) 3 x 0 Bolívar (BOL)

Volta: Bolívar (BOL) 3 x 0 Nacional (URU)

(Bolívar classificou-se nos pênaltis por 5-3)

- 1999 – Oitavas de Final

Ida: Estudiantes de Mérida (VEN) 3 x 0 Cerro Porteño (PAR)

Volta: Cerro Porteño (PAR) 4 x 0 Estudiantes de Mérida (VEN)

- 1993 – Oitavas de Final

Ida: El Nacional (EQU) 3 x 0 Sporting Cristal (PER)

Volta: Sporting Cristal (PER) 4 x 0 El Nacional (EQU)

Os dados acima são do Sofascore*