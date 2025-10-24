Cruzeiro está bem perto de atingir objetivo em 2025: vaga na Libertadores
Briga pelo título está complicada, mas classificação para Libertadores é quase certa
Se a briga pelo título brasileiro se torna cada vez mais difícil para o Cruzeiro, já que Palmeiras e Flamengo mantêm uma boa vantagem na pontuação, além de ter um jogo a mais para disputar, a vaga na Copa Libertadores de 2026, meta estabelecida pela diretoria para a temporada, está bem próxima de ser confirmada pela equipe celeste.
Em terceiro lugar na classificação, com 56 pontos, cinco a menos que Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro está, a nove rodadas do fim do Brasileirão, com 15 pontos de vantagem sobre o sétimo colocado, o Fluminense – o Tricolor carioca também tem uma partida atrasada, contra o Ceará, pela 12ª rodada, na quarta-feira (29), no Maracanã.
Mesmo em caso de vitória do Fluminense sobre o Ceará, a diferença da Raposa será superior a um ponto por rodada. A vantagem mínima de 12 pontos do Cruzeiro sobre o sétimo colocado vem se mantendo há oito rodadas.
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de o Cruzeiro voltar a disputar a Libertadores em 2026, depois de seis anos de ausência, está, no momento, em 99,9%. Flamengo e Palmeiras estão garantidos, Mirassol tem 96,8% e o Bahia, 91,7%.
Outro cálculo feito pelo Departamento de Matemática da UFMG é a pontuação necessária para se atingir determinado objetivo dentro da competição. Segundo os professores da Universidade, com 66 pontos, uma equipe se garante na principal competição sul-americana da próxima temporada. Ou seja, o Cruzeiro precisaria de mais 10 pontos para confirmar o objetivo da temporada.
No entanto, essa porcentagem diminuiu muito pouco com a redução na pontuação. Já a partir dos 61 pontos, a probabilidade de se classificar para a Libertadores é superior a 99% - lembrando que os números mudam a cada rodada, de acordo com os resultados dos concorrentes.
Veja a percentagem de se classificar para a Libertadores, de acordo com os pontos ganhos:
- 60 pontos – 97,2%
- 61 pontos – 99,05%
- 62 pontos – 99,7%
- 63 pontos – 99,93%
- 64 pontos – 99,98%
- 65 pontos – 99,99%
- 66 pontos – 100%
Veja os jogos restantes para o Cruzeiro no Brasileirão:
- 30ª rodada – Palmeiras – domingo (26) – Allianz Parque
- 31ª rodada – Vitória – 1º/11 – Mineirão
- 32ª rodada – Grêmio – 5/11 – Arena do Grêmio
- 33ª rodada – Fluminense – 9/11 – Mineirão
- 34ª rodada – Juventude – 19/11 – Alfredo Jaconi
- 35ª rodada – Corinthians – 23/11 – Mineirão
- 36ª rodada – Ceará – 30/11 – Arena Castelão
- 37ª rodada – Botafogo – 3/12 – Mineirão
- 38ª rodada – Santos – 7/12 – Vila Belmiro
