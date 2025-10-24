Cruzeiro está bem perto de atingir objetivo em 2025: vaga na Libertadores

Se a briga pelo título brasileiro se torna cada vez mais difícil para o Cruzeiro, já que Palmeiras e Flamengo mantêm uma boa vantagem na pontuação, além de ter um jogo a mais para disputar, a vaga na Copa Libertadores de 2026, meta estabelecida pela diretoria para a temporada, está bem próxima de ser confirmada pela equipe celeste.

Em terceiro lugar na classificação, com 56 pontos, cinco a menos que Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro está, a nove rodadas do fim do Brasileirão, com 15 pontos de vantagem sobre o sétimo colocado, o Fluminense – o Tricolor carioca também tem uma partida atrasada, contra o Ceará, pela 12ª rodada, na quarta-feira (29), no Maracanã.

Mesmo em caso de vitória do Fluminense sobre o Ceará, a diferença da Raposa será superior a um ponto por rodada. A vantagem mínima de 12 pontos do Cruzeiro sobre o sétimo colocado vem se mantendo há oito rodadas.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de o Cruzeiro voltar a disputar a Libertadores em 2026, depois de seis anos de ausência, está, no momento, em 99,9%. Flamengo e Palmeiras estão garantidos, Mirassol tem 96,8% e o Bahia, 91,7%.

Outro cálculo feito pelo Departamento de Matemática da UFMG é a pontuação necessária para se atingir determinado objetivo dentro da competição. Segundo os professores da Universidade, com 66 pontos, uma equipe se garante na principal competição sul-americana da próxima temporada. Ou seja, o Cruzeiro precisaria de mais 10 pontos para confirmar o objetivo da temporada.

No entanto, essa porcentagem diminuiu muito pouco com a redução na pontuação. Já a partir dos 61 pontos, a probabilidade de se classificar para a Libertadores é superior a 99% - lembrando que os números mudam a cada rodada, de acordo com os resultados dos concorrentes.

Veja a percentagem de se classificar para a Libertadores, de acordo com os pontos ganhos:

60 pontos – 97,2%

61 pontos – 99,05%

62 pontos – 99,7%

63 pontos – 99,93%

64 pontos – 99,98%

65 pontos – 99,99%

66 pontos – 100%

Leonardo Jardim vem repetindo que o objetivo do Cruzeiro é se classificar para a Libertadores (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja os jogos restantes para o Cruzeiro no Brasileirão: