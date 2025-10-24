As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Ceará; confira

Neste sábado (24) o Atlético recebe o Ceará às 16h na Arena MRV, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli tem a difícil missão de escolher qual time mandar a campo, tendo em vista a importância do duelo e o jogo de volta da Sul-Americana na próxima terça-feira.

Neste sábado (24) o Atlético recebe o Ceará às 16h na Arena MRV, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli tem a difícil missão de escolher qual time mandar a campo, tendo em vista a importância do duelo e o jogo de volta da Sul-Americana na próxima terça-feira.

Com os resultados recentes dos dois times, e a proximidade na tabela, o duelo entre Atlético e Ceará se tornou uma verdadeira "decisão" na luta contra o rebaixamento. O Galo está na 15° colocação com 33 pontos, dois da zona, enquanto o time cearense ocupa a 13° posição com 35 somados, quatro a frente do Vitória, primeiro time da bloco de rebaixamento.

Para a partida Sampaoli não poderá contar com o volante Fausto Vera que recebeu seu terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Por outro lado, o volante Patrick voltou a treinar com a equipe após quatro meses se recuperando de uma lesão na coluna, e pode pintar na lista dos relacionados.

Além de Vera, Sampaoli segue com quatro atletas lesionados no departamento médico. Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Cuello deixa o campo de maca após se lesionar na partida contra o Bolívar (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Opções do Atlético contra o Ceará

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Saravia, Natanael, Guilherme Arana e Caio;

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi;

Meio-campistas: Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernard, Gabriel Menino, Reinier e Iseppe; (Patrick) - dúvida

Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel e Cadu.

