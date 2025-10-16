Jogador do Flamengo classifica jogo contra o Palmeiras como final: ‘Definir a nossa vida esse ano’

Com clima de decisão, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no domingo (19), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O clima de final, aliás, não é visto apenas por torcedores, mas também pelos atletas. Após a vitória por 3 a 0 contra o Botafogo, o zagueiro Léo Pereira afirmou que o confronto definirá a vida do time carioca no ano.

— É uma final (contra o Palmeiras). Hoje (quarta) foi uma final também, e a gente sabe a expectativa extracampo criada para esse jogo. Viemos de treinos muito bons nos últimos dez dias. Tivemos hábitos que elevaram o nível desse grupo e estamos fechados nesse sentido — iniciou Léo Pereira.

Jogadores do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

— São 14 jogos que temos que dar o nosso melhor, se cuidar dentro e fora de campo, para definir a nossa vida esse ano. É importante a gente estar com essa mentalidade, mentalidade de quem quer ser campeão. Não podemos dar mole — completou o zagueiro.

Discurso adotado pelo técnico Filipe Luís

Assim como Léo Pereira, Filipe Luís também tratou o jogo de domingo como uma final. No entanto, também chamou a atenção para os demais compromissos.

- Palmeiras é uma grande equipe, em um grande momento. Um dos elencos mais poderosos, com o melhor treinador do Brasil. Portanto, o Palmeiras sempre estará na briga. Por mais que tudo possa acontecer, o campeonato não vai ser definido neste jogo. Temos que encarar o jogo como ele pede, como uma final. Todos os jogos daqui para frente serão assim - explicou o treinador.

- É um excelente momento deles. Será um jogo de altíssimo nível, assim como foi a partida que tivemos contra o Cruzeiro - completou.

