Flamengo x Palmeiras: veja a parcial de ingressos vendidos para a ‘decisão’ do Brasileirão
Equipes se enfrentam no próximo domingo
Flamengo e Palmeiras se enfrentam na tarde do próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. O confronto, considerado pelos torcedores como uma decisão antecipada, contará com o Maracanã lotado. Quase todos os setores do estádio carioca já estão com os ingressos esgotados.
Restam bilhetes apenas para o setor do Maracanã Mais. Entretanto, no site oficial do Flamengo, o clube carioca explica que os ingressos estão reservados. Caso o tempo expire, eles voltarão para venda.
Expecatitva de mais de 70 mil torcedores no Maracanã para Flamengo x Palmeiras
Com preços variando de R$ 120 (Setor Sul) e R$ 900 (Maracanã Mais), a expectativa é que mais de 70 mil torcedores estejam no estádio para Flamengo x Palmeiras. Se isso acontecer, repetirá o ocorrido nos jogos entre Flamengo e Estudiantes, em setembro, e Flamengo e Cruzeiro, em outubro.
O maior público foi em Flamengo x Cruzeiro, que também contou com duas equipes na parte de cima da classificação. Na ocasião, 72.565 torcedores estiveram no Maracanã.
Partida é tratada como decisão antecipada
Flamengo e Palmeiras venceram seus respectivos jogos na quarta-feira. O Verdão é o líder do Brasileirão, com 61 pontos. O Rubro-Negro, com 58, é o segundo colocado. Ambas as equipes contam com um jogo a menos.
Após a vitória por 3 a 0 contra o Botafogo, o técnico Filipe Luís classificou a partida contra o Palmeiras como uma final.
— Palmeiras é uma grande equipe, em um grande momento. Um dos elencos mais poderosos, com o melhor treinador do Brasil. Portanto, o Palmeiras sempre estará na briga. Por mais que tudo possa acontecer, o campeonato não vai ser definido neste jogo. Temos que encarar o jogo como ele pede, como uma final. Todos os jogos daqui para frente serão assim — explicou o treinador.
— É um excelente momento deles. Será um jogo de altíssimo nível, assim como foi a partida que tivemos contra o Cruzeiro — completou.
