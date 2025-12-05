As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Vasco

No próximo domingo (7), o Atlético recebe o Vasco às 16h na Arena MRV, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida Sampaoli não tem desfalques por suspensão, apenas os jogadores que seguem no departamento médico.

O Galo chega para a partida após ser derrotado dentro de casa por 3 a 0 para o Palmeiras, e amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição. A equipe alvinegra não tem mais chances de ir a Libertadores, e ainda não tem vaga garantida na Sul-Americana. Para não depender de outros resultados, precisa vencer o Vasco para se garantir no torneio continental. É o 13° colocado com 45 pontos.

O Gigante da Colina está em situação parecida com a do Galo, também não consegue mais ir a Liberta e precisa se confirmar na Sula. O time chega após perder em casa por 2 a 0 para o Mirassol, e vencer apenas uma das últimas sete partidas. A equipe está uma posição na frente do Galo, é o 12° com os mesmos 45 pontos.

Diagnóstico para a próxima temporada

Para a partida, tirando os lesionados do dm, Sampaoli não tem baixas para escalar a equipe. A tendência é que mantenha os atletas que vem jogando os últimos jogos, mas com alguns testes ao longo do jogo. De acordo com o próprio treinador, o jogo contra o Palmeiras e esse contra o Vasco, serve também para fazer um diagnóstico para o ano seguinte e analisar os erros para melhorar.

Cuello foi liberado pelo departamento médico após dois meses de recuperação por uma lesão no tornozelo e pode voltar a lista dos relacionados. Seguem no departamento médico do clube, três atletas: Lyanco (tendão de aquiles) só volta a atuar em 2026; Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) iniciou processo de transição, e Caio Maia (joelho), ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Treinamento na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Saravia, Natanael Guilherme Arana e Caio;

Zagueiros: Junior Alonso, Ivan Román, Ruan e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Alexsander, Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard, Igor Gomes Reinier, Gustavo Scarpa e Iseppe;

Atacantes: Hulk, Rony, Dudu, Biel, Cadu, Isaac e (Cuello)