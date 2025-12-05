O Cruzeiro fez seu último jogo dentro de casa pelo Brasileirão na última quinta-feira (4) e deve tirar lições do empate em 2 a 2 com o Botafogo, principalmente para a semifinal da Copa do Brasil.

No quesito estatísticas, o Cabuloso fez um jogo muito equilibrado. Mas como em boa parte da temporada, foi superior na primeira etapa, abrindo 1 a 0, mas criando para poder fazer mais.

Nos primeiros 45 minutos, o Cruzeiro pressionou a saída do Botafogo, com Matheus Pereira, Kaio Jorge e Lucas Silva. Mas o plano principal era ter a bola forçando jogadas com o camisa 19, Wanderson e Christian, com Sinisterra dando amplitude ao time no lado esquerdo.

Sinisterra aproveita chance como titular

Em seu segundo jogo como titular no grupo comandado por Leonardo Jardim, o colombiano aproveitou sua oportunidade. Nos primeiros 45 minutos, ele foi muito acionado pelo lado esquerdo e participou da jogada do primeiro gol, dando a assistência para o cabeceio de Christian.

Além disso, ele ainda fez lances de efeito, como a caneta em cima de Artur no primeiro tempo. O atacante também fez boa jogada com Lucas Romero e Matheus Pereira e até se arriscou a cobrar uma falta na entrada da área.

Estatísticas de Sinisterra contra o Botafogo

Assistências: 1 Grandes chances criadas: 1 Passes certos: 17 (81%) Ações com a bola: 34 Dribles certos: 2 Interceptações: 1 Recuperações de bola: 4

Queda de rendimento do Cruzeiro no segundo tempo contra o Botafogo?

Na segunda etapa, o Cruzeiro ampliou o placar em mais um lance com participação de Sinisterra. O atacante puxou contra-ataque e encontrou Kaio Jorge, que finalizou, no rebote de Raúl, Matheus Pereira fez 2 a 0. Mas depois disso, a Raposa baixou a guarda e permitiu que o adversário tivesse mais a bola.

Entretanto, engana-se quem acha que o Botafogo passou a assustar apenas no segundo tempo. Desde a etapa inicial, os mineiros sofreram com os contra-ataques cariocas. A primeira chance do jogo foi justamente em um lance assim, com finalizações erradas de Barrera e Arthur Cabral.

Lições para o Cruzeiro nos gols sofridos

Já na reta final do primeiro tempo, Arthur Cabral aproveitou 'bote' errado de Villalba na lateral. Pouco tempo depois, Artur aproveitou espaço nas costas de Kaiki, mas Cássio fez milagre. E o gol adversário veio em jogada originada em erro de um dos jogadores mais habilidosos do Brasil. Matheus Pereira tentou driblar em meio a dois botafoguenses em frente à área, perdeu a bola, que terminou em cabeceio de Marçal.

Aos 28 minutos, Vitinho conseguiu girar para cima da marcação dupla de Kaiki e Lucas Silva, mas Cássio novamente salvou a defesa celeste com outro milagre. Em lance parecido no último minuto do tempo regulamentar, Kauan Toledo passou com facilidade pela marcação de Walace. Kaiki, que tentou fechar a sobra, acabou chegando atrasado em Marçal e cometeu pênalti, que foi convertido por Alex Telles.

Após a partida, o treinador Leonardo Jardim analisou que sua equipe deu uma "relaxada geral" no segundo tempo. Os erros de marcação estão inclusos nesse pacote. Mas desde o início da partida, o time já dava espaços nos contra-ataques. Assim como disse Cássio depois do empate, lances como esses, podem ser fatais na Copa do Brasil.