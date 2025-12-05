Perto da despedida no São Paulo, Dinenno corre no gramado e é aplaudido por time

Dinenno está muito próximo de se despedir do São Paulo. O Lance! apurou que o clube não pretende manter o atacante para a próxima temporada. Nesta sexta-feira, o argentino fez sua primeira corrida no gramado e participou do treino com os demais jogadores no SuperCT.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Há cerca de um mês, Juan Dinenno passou por uma artroscopia para limpeza do menisco do joelho direito. A tendência é que ele não seja relacionado para o jogo contra o Vitória, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador passou por uma atividade de corrida linear antes de todo o elenco chegar para treinar no CT do São Paulo. Na sequência, integrou o aquecimento e o restante do treinamento com o time. Ao encontrar com os companheiros, foi aplaudido.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Dinenno corre no gramado antes de voltar a treinar (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Dinenno deve acertar com o Deportivo Cali

O Lance! apurou que o atacante deve ser liberado ao fim do ano e que está cada vez mais próximo do Deportivo Cali, da Colômbia. Segundo informações obtidas pela reportagem, jogador e clube já possuem um acordo verbal, restando apenas detalhes burocráticos, a assinatura do contrato e a realização de exames médicos.

O Deportivo Cali atravessou recentemente um processo de mudança interna, com a entrada de um novo grupo societário. Conforme apurado pelo Lance!, a equipe busca reforços para a temporada de 2026 e vê Dinenno como uma oportunidade interessante, especialmente pela passagem anterior do atleta pelo clube.

continua após a publicidade

No São Paulo, a diretoria projeta uma reformulação do elenco para o próximo ano e considera a saída do atacante parte do plano para reduzir a folha salarial.