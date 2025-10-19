Arrascaeta sofre tentativa de assalto após Flamengo x Palmeiras

O meia uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, foi alvo de uma tentativa de assalto ao deixar o Maracanã com familiares após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras. O incidente ocorreu neste domingo (19), nas proximidades do estádio, na zona norte do Rio de Janeiro. Apesar do susto, o jogador informou que todos os envolvidos estão bem.

O atleta, que atua no clube carioca há sete anos, confirmou o ocorrido por meio de publicação em suas redes sociais.

- 7 anos de Flamengo primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a familia Graças a Deus estamos todos bem - escreveu o uruguaio.

A tentativa de assalto aconteceu logo após o término da partida válida pelo Campeonato Brasileiro, na qual o Flamengo superou o Palmeiras. Arrascaeta teve participação decisiva no confronto, marcando um dos gols da vitória rubro-negra.

Outros jogadores do Flamengo já passaram pelo mesmo

Rossi teve carro alvejado

O veículo onde estava o goleiro Rossi foi atingido por quatro disparos na altura do bairro de Bonsucesso, na Linha Amarela. A tentativa de assalto aconteceu após desembarcarem no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu por volta das 5h30, quando os atletas retornavam da Argentina, onde disputaram a partida válida pela Libertadores.

Carro de Rossi, goleiro do Flamengo, após o ataque de bandidos (Foto: Reprodução)

Carro de luxo de Pedro já foi roubado no Rio de Janeiro

O carro do atacante Pedro, do Flamengo, foi roubado por assaltantes durante uma madrugada na Linha Vermelha em fevereiro de 2024. O irmão do atleta, Victor Guilherme, é quem dirigia o veículo e estava a caminho do Aeroporto Internacional do Rio, onde buscaria seu irmão. O carro era um modelo Defender Land Rover, cor cinza.