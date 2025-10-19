Decisão de Wilton Pereira em Flamengo x Palmeiras causa revolta: ‘Nada explica’

Uma decisão da arbitragem em Flamengo x Palmeiras causou muita revolta nas redes sociais. O duelo deste domingo (19), até aqui, marca um dos duelos mais importantes do Campeonato Brasileiro e está 3 a 1 para o Rubro-Negro.

Quando o placar de Flamengo e Palmeiras estava 0 a 0, Jorginho se enroscou com Gustavo Gómez dentro da área. O paraguaio foi para o chão e se desesperou pedindo pênalti, mas Wilton Pereira Sampaio não marcou, e o VAR também não interferiu.

Nas redes sociais, muitos torcedores se revoltaram com a decisão do árbitro em Flamengo x Palmeiras. Vale lembrar que PC Oliveira apontou que a penalidade deveria ser marcada na transmissão da Globo. Veja o lance e a repercussão da web:

Jogadores do Palmeiras reclamaram do lance contra o Flamengo (Foto: Reprodução Globo)

Veja lance polêmico em Flamengo x Palmeiras e repercussão

Jogo pode ser final antecipada do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

Se o Rubro-Negro vencer o Verdão, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.