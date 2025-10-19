José Boto, do Flamengo, vê arbitragem ‘normal’ no Maracanã e provoca Palmeiras

A vitória do Flamengo por 3 a 2 em cima do Palmeiras contou com muita reclamação sobre a arbitragem por parte do time paulista. Os palmeireses questionam a não marcação de um pênalti em Gustavo Gómez, além de uma falta de Danilo em Vitor Roque na jogada que culminou em um dos gols rubro-negros. Após a partida no Maracanã, José Boto, diretor de futebol do clube carioca, analisou a atuação da arbitragem como "normal", e aproveitou para alfinetar o Verdão.

— A arbitragem foi uma arbitragem sem casos, não foi a melhor arbitragem. Não foi. Houve muita falta que o árbitro não nos deu e devia ter dado. Três ou quatro faltas feitas em cima do Arrascaeta, feitas quase sempre pelo mesmo jogador, e ele não deu cartão. Agora, se alguém está a reclamar, é porque não está habituado a não ser ajudado — iniciou José Boto.

Jogadores de Flamengo e Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— Ficaram muito tempo calados. Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? É verdade que houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm de ter algum consenso, não foi só a arbitragem, foi o doping. Muita pressão, e eu acho curioso o Palmeiras estar-se a queixar. Ainda não ouvi, mas estão a queixar. Acho que tem muito pouca coisa para se queixar — completou o diretor de futebol do Flamengo.

Filipe Luís também provoca Palmeiras

Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís foi sincero ao comentar as reclamações palmeirenses.

— O momento da substituição foi um erro mais nosso do que do árbitro, uma falha de comunicação. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras — resumiu o treinador.

Resposta do Palmeiras

O Palmeiras, por meio de Anderson Barros, diretor de futebol, respondeu as afirmações de Boto e Filipe Luís. O dirigente classificou o cenário como "inaceitável.

Veja a nota

"Diferentemente de alguns clubes, que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Perder ou ganhar faz parte do jogo, e estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe. Mas não podemos tolerar a hipocrisia.

É inaceitável que o (técnico) Filipe Luís e o (diretor José) Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros da arbitragem que favoreceram o Flamengo.

Sobre esses erros, a direção do Palmeiras vai discutir com a Comissão de Arbitragem dentro dos fóruns adequados, como sempre faz.

Respeito o Filipe Luís pela trajetória que construiu como atleta e que agora vem desenvolvendo como treinador, mas é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou.

Quanto às declarações do Boto, elas não me surpreendem. Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque, após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula.

Espero que a Justiça Desportiva seja firme com quem, semana após semana, mente e usa de insinuações sem provas para pressionar, em busca de benefício esportivo.

Pelo bem do futebol brasileiro, essa pressão precisa acabar! O que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão de todos"

