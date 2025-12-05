menu hamburguer
Futebol Internacional

Marcelo lamenta não ter atuado ao lado de craque do Real Madrid: 'Chegou tarde'

Ex-jogador do Fluminense deu entrevista para jornal espanhol

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/12/2025
10:30
Fluminense x Juventude - Marcelo
imagem cameraMarcelo, ex-jogador do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
Marcelo, ídolo do Real Madrid e agora homenageado como "Icon" no videogame "EA Sports FC", revelou em entrevista ao jornal espanhol "As" que gostaria de ter jogado ao lado de Kylian Mbappé. O lateral-esquerdo, campeão de tudo com a camisa merengue, elogiou a nova estrela do clube e afirmou que o francês "chegou um pouquinho tarde" para que pudessem atuar juntos.

O brasileiro contou que nunca se enxergou como uma lenda, mas se disse orgulhoso por ser reconhecido como tal pelas novas gerações. Marcelo comentou que sempre admirou grandes nomes do futebol e citou três jogadores com quem gostaria de ter dividido o campo: Diego Maradona, Zinedine Zidane e o próprio Kylian Mbappé.

Sobre Mbappé, Marcelo não poupou elogios:

— É impressionante, tem qualidade, força, dedicação e faz gols. Eu queria muito ter jogado com ele.

Mbappé comemorando o gol marcado pelo Real Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)
O ex-lateral comentou brevemente sobre jovens do Real Madrid, como Álvaro Carreras e Trent Alexander-Arnold, e elogiou talentos como Vini Jr, Rodrygo e o georgiano Kvicha Kvaratskhelia (do PSG). Também falou sobre Xabi Alonso, seu ex-companheiro, e disse que o espanhol "já parecia treinador desde os tempos de jogador".

Marcelo também elogia Carlo Ancelotti

Questionado sobre Ancelotti na Seleção Brasileira, Marcelo aprovou o trabalho do italiano pela Canarinha,

— Vejo os torcedores o apoiando. Eu também. Ele está com a minha seleção e espero que vença. Ancelotti tem aura, fiquem de olho.

