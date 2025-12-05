Marcelo, ídolo do Real Madrid e agora homenageado como "Icon" no videogame "EA Sports FC", revelou em entrevista ao jornal espanhol "As" que gostaria de ter jogado ao lado de Kylian Mbappé. O lateral-esquerdo, campeão de tudo com a camisa merengue, elogiou a nova estrela do clube e afirmou que o francês "chegou um pouquinho tarde" para que pudessem atuar juntos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O brasileiro contou que nunca se enxergou como uma lenda, mas se disse orgulhoso por ser reconhecido como tal pelas novas gerações. Marcelo comentou que sempre admirou grandes nomes do futebol e citou três jogadores com quem gostaria de ter dividido o campo: Diego Maradona, Zinedine Zidane e o próprio Kylian Mbappé.

continua após a publicidade

Sobre Mbappé, Marcelo não poupou elogios:

— É impressionante, tem qualidade, força, dedicação e faz gols. Eu queria muito ter jogado com ele.

Mbappé comemorando o gol marcado pelo Real Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)

O ex-lateral comentou brevemente sobre jovens do Real Madrid, como Álvaro Carreras e Trent Alexander-Arnold, e elogiou talentos como Vini Jr, Rodrygo e o georgiano Kvicha Kvaratskhelia (do PSG). Também falou sobre Xabi Alonso, seu ex-companheiro, e disse que o espanhol "já parecia treinador desde os tempos de jogador".

Marcelo também elogia Carlo Ancelotti

Questionado sobre Ancelotti na Seleção Brasileira, Marcelo aprovou o trabalho do italiano pela Canarinha,

— Vejo os torcedores o apoiando. Eu também. Ele está com a minha seleção e espero que vença. Ancelotti tem aura, fiquem de olho.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial