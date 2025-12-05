Atlético-MG precisa pontuar contra o Vasco para evitar seus piores números na história

No próximo domingo (7), o Atlético recebe o Vasco às 16h na Arena MRV, em jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Caso não pontue contra o Cruzmaltino, o Galo terá sua pior marca na história dos pontos corridos.

Desde o início dos pontos corridos da Série A em 2003, o Atlético só ficou de fora do torneio em uma oportunidade, 2006. Naquele ano a equipe jogou a segunda divisão, pois havia sido rebaixado no ano anterior. Foi campeão da Série B e retornou à elite em 2007.

Caso não pontue contra o Vasco, a equipe mineira irá igualar suas piores campanhas na história do formato pontos corridos. Em 2010 e 2011 o Galo também fez os mesmos 45 pontos que tem hoje e conseguiu se manter na primeira divisão.

Além disso, o Galo também pode igualar outra marca negativa na história, o menor número de vitórias. Este havia sido ano passado, quando terminou com as mesmas 11 vitórias que tem hoje.

Foto: Stefania Lima//Gazeta Press)

Atlético na história dos pontos corridos

Confira os números do Galo na história dos pontos corridos:

2003 – 72 pontos – 19 vitórias (46 partidas)

2004 – 53 pontos – 12 vitórias (46 partidas)

2005 – 47 pontos – 13 vitórias (42 partidas)

2006 – Série B

2007 – 55 pontos – 15 vitórias (38 partidas a partir daqui)

2008 – 48 pontos – 12 vitórias

2009 – 56 pontos – 16 vitórias

2010 – 45 pontos – 13 vitórias

2011 – 45 pontos – 13 vitórias

2012 – 72 pontos – 20 vitórias

2013 – 57 pontos – 15 vitórias

2014 – 62 pontos – 17 vitórias

2015 – 69 pontos – 21 vitórias

2016 – 62 pontos – 17 vitórias

2017 – 54 pontos – 14 vitórias

2018 – 59 pontos – 17 vitórias

2019 – 48 pontos – 13 vitórias

2020 – 68 pontos – 20 vitórias

2021 – 84 pontos – 26 vitórias

2022 – 58 pontos – 15 vitórias

2023 – 66 pontos – 19 vitórias

2024 – 47 pontos – 11 vitórias