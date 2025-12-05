Atlético-MG precisa pontuar contra o Vasco para evitar seus piores números na história
Galo pode igualar campanhas anteriores
No próximo domingo (7), o Atlético recebe o Vasco às 16h na Arena MRV, em jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Caso não pontue contra o Cruzmaltino, o Galo terá sua pior marca na história dos pontos corridos.
Desde o início dos pontos corridos da Série A em 2003, o Atlético só ficou de fora do torneio em uma oportunidade, 2006. Naquele ano a equipe jogou a segunda divisão, pois havia sido rebaixado no ano anterior. Foi campeão da Série B e retornou à elite em 2007.
Caso não pontue contra o Vasco, a equipe mineira irá igualar suas piores campanhas na história do formato pontos corridos. Em 2010 e 2011 o Galo também fez os mesmos 45 pontos que tem hoje e conseguiu se manter na primeira divisão.
Além disso, o Galo também pode igualar outra marca negativa na história, o menor número de vitórias. Este havia sido ano passado, quando terminou com as mesmas 11 vitórias que tem hoje.
Atlético na história dos pontos corridos
Confira os números do Galo na história dos pontos corridos:
2003 – 72 pontos – 19 vitórias (46 partidas)
2004 – 53 pontos – 12 vitórias (46 partidas)
2005 – 47 pontos – 13 vitórias (42 partidas)
2006 – Série B
2007 – 55 pontos – 15 vitórias (38 partidas a partir daqui)
2008 – 48 pontos – 12 vitórias
2009 – 56 pontos – 16 vitórias
2010 – 45 pontos – 13 vitórias
2011 – 45 pontos – 13 vitórias
2012 – 72 pontos – 20 vitórias
2013 – 57 pontos – 15 vitórias
2014 – 62 pontos – 17 vitórias
2015 – 69 pontos – 21 vitórias
2016 – 62 pontos – 17 vitórias
2017 – 54 pontos – 14 vitórias
2018 – 59 pontos – 17 vitórias
2019 – 48 pontos – 13 vitórias
2020 – 68 pontos – 20 vitórias
2021 – 84 pontos – 26 vitórias
2022 – 58 pontos – 15 vitórias
2023 – 66 pontos – 19 vitórias
2024 – 47 pontos – 11 vitórias
