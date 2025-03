Flamengo x Fluminense: Léo Pereira rebate pressão adversária fora do campo

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, concedeu coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (14), no Ninho do Urubu. Um dos temas abordados por ele foi a nota do Fluminense sobre a arbitragem do primeiro jogo da decisão do Carioca. O defensor respondeu se essa atitude impacta dentro do campo.

- A gente vai entrar para jogar futebol, e é isso que a gente vem fazendo nas últimas partidas. Basicamente, é se concentrar naquilo que a gente pode controlar. Já falei outras vezes que a gente tem que se concentrar no nosso papel dentro de campo, visto que a gente não consegue controlar o juiz, a torcida e nem os dirigentes que estão fora.

Lições do primeiro jogo

O Flamengo venceu o jogo de ida por 2 a 1, mas ficou com o gostinho que poderia ter uma vantagem maior. Assim, Léo Pereira detalhou as lições do primeiro Fla-Flu.

- Um jogo bastante disputado. É um clássico, tem muita história envolvida. Qualquer lance tem que ser disputado ao máximo. As duas equipes se impõem em campo. Tem que jogar no modo Flamengo, tendo que competir bastante. Clássico tem que ser disputado assim, cada jogada o máximo. Em alguns momentos entregando a bola ao adversário, não caprichamos no passe - refletiu.

- Tem que ser uma análise individual e coletiva. A gente se cobra muito porque sabe o que é jogar no Flamengo. Quando a gente toma o gol, todo o sistema defensivo se cobra. Dava para evitar, marcar melhor, de repente. No final do jogo, acabei ficando p*to com a situação - completou.

O segundo confronto entre Flamengo e Fluminense será no domingo, às 16h, no Maracanã. O Rubro-Negro vai em busca da 39ª taça.

Leo Pereira e Leo Ortiz comemorando um gol pelo Flamengo (Foto: Divulgação / Flamengo)

